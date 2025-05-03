柔韌力量撐起家 安得烈慈善協會表揚15名媽媽

母親節將至，安得烈慈善協會今舉辦「第五屆柔韌母親表揚活動」，表揚15位來自全台各地、在艱難環境中堅持扛起家庭重擔的傑出母親們。這些媽媽雖各有不同生命歷程，但都有著堅韌精神與無私的愛，克服現實困頓，溫柔卻堅定地撐起一個家，不但是孩子們的支柱，更是孩子們的表率。

安得烈慈善協會長年關懷脆弱家庭，發現許多母親不因環境艱難而退卻，反而默默耕耘，用愛守護家庭。為了向這群無聲英雄致敬，協會舉辦「柔韌母親表揚活動」，至今第五屆，累計表揚96位母親。

安得烈慈善協會理事長張德明表示，這15位媽媽走過艱辛，卻從未放棄，在有限資源下，用愛支撐一個家的重量，更用心教養子女，讓家庭處境逆轉勝，她們的故事是社會最珍貴、最需要被看見的溫柔力量。安得烈慈善協會執行長羅紹和說，透過陪伴、支持，能讓脆弱家庭走過困難，甚至日後也成為扶助他人的正向力量，創造善的循環。

獲獎的翁女士，離婚後獨自撫養兩名女兒，還得照料住在偏遠山區的雙親。她身兼三份工作，即使生活再難也不曾喊苦。翁女士今受訪時哽咽地說，為了孩子，她會堅強、繼續發光發熱，也感謝社會大眾讓孩子們感受到許多的愛。

另一位獲獎媽媽莊女士，因先生早逝，她一手撫養兩個年幼孩子。她說，安得烈照顧他們全家身心靈，除了每個月的食物箱，也會打電話關懷，尤其是食物箱裡面的鮮奶、麥片等營養品，是孩子的最愛。

白女士在丈夫突遭中風後，毅然扛起家計與照護重擔。白天工作，晚上照顧丈夫與三個孩子，她在困境中咬牙堅持，成為孩子最溫暖的後盾。不論多累，她從不缺席孩子的比賽與學習，展現出母親最動人的柔中帶剛。

今天活動洋溢滿滿的感動，除了孩子們現場獻上花束，提前祝媽媽母親節快樂，協會事前還秘密請孩子們錄製感恩影片，向媽媽真情告白，一句句發自內心的感謝，讓許多媽媽與現場參與者都紅了眼眶。

膳安國際股份有限公司、聯華食品、新光吳氏基金會、三吉興玻璃、東柏建設股份有限公司、泳鋒興業有限公司等愛心企業代表也親臨現場，為媽媽們獻上祝福。膳安國際總經理劉彥平致詞時感性地說「每一位媽媽的付出，都是孩子生命中最珍貴的禮物。你們的堅持與愛，是這個社會最動人的力量。」

安得烈慈善協會透過「柔韌母親表揚活動」，不僅表揚這些傑出媽媽的生命故事，更希望鼓舞更多身處困境的照顧者持續堅持，不放棄希望。透過這場活動，協會也盼望在社會中傳遞溫暖與正能量，讓更多人看見——愛，能改變世界。更多活動詳情可至安得烈慈善協會官網 https://www.chaca.org.tw 或撥打服務專線 02-2290-2248 。