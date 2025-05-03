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愛護理！她想傳遞父親手掌溫度、她被罵「禿鷹」仍堅持

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
成大醫院護理部督導陳嘉容的初衷，是希望當時在父親手掌心的溫度可以傳遞下去。記者賴昀岫／攝影
成大醫院護理部督導陳嘉容的初衷，是希望當時在父親手掌心的溫度可以傳遞下去。記者賴昀岫／攝影

「一直很希望，當時我在我父親手掌心的溫度可以傳遞下去」，這是資深護理人員陳嘉容的從業初心，那個8歲的孩子，現在已投入臨床工作逾20年未曾離開；器捐協調師李玲嫻，則從被罵「禿鷹」的自我懷疑，成長到能促成上百例移植，也創新運用3D列印器官模型，化解捐贈者家屬的疑慮。她們在今年分別獲得南丁格爾獎的「績優奉獻獎」金、銀獎殊榮。

南丁格爾獎今年邁入第14個年頭，已頒發個人獎111位護理師、團體獎43組護理團隊，獲獎者服務範圍遍佈全台，照護領域橫跨孩童、高齡者、偏鄉、安寧、急重症等，展現護理職志的多元與深度，今有57位各領域的護理楷模獲頒榮耀。

獎項之一的績優奉獻獎今年有7位菁英獲頒。獲銀獎的奇美醫院專任協調師李玲嫻，已投入器捐領域超過20年，促成上百例移植，陪伴捐贈者家屬完成生命中重大的決定，並創新運用3D列印器官模型，化解捐贈者家屬的疑慮，也成立病友團體及促成聯合門診，守護移植後病人的健康，讓生命的延續更有意義。

李玲嫻在得獎影片中提到，器官捐贈不是「勸來的」，也不適合勸，以前只要提到就會被罵是「禿鷹」，並開始自我懷疑，而那是一位協調師成長的過程，過程中也有過衝突情緒，當她和病人道別、陪伴家屬後，一轉身情緒都還沒有出口，就要面對受贈者，那是非常撕裂、掙扎的。

曾有位器捐個案是15歲的少年，孩子的母親在救護車上一路說著，「弟弟你要拿出你騎腳踏車的耐力，幫我們撐到永康奇美，我們今天要去做一件很重要的事情。」這位媽媽說，器官捐贈很好，但她很捨不得自己的孩子；所以李玲嫻想到，用3D列印的器官放入捐贈者體內，讓孩子完整地離開，什麼都沒有少。

獲得金獎的成大醫院護理部督導陳嘉容熱愛護理工作，從1999年投入臨床迄今未曾離開臨床，不只持續進修取得碩、博士學位，還擁有「翻身單」的專利，這有助減少護理人員的工作負荷，可獨自完成病人的背部護理或清潔等，患者也不會覺得一直被翻身會不舒服。

陳嘉容認為，從事護理的熱忱非常重要，「我真的很喜歡護理」，而她的初衷則是8歲那年，父親在加護病房待了3個多月，她踏進醫院時父親已快臨終，這是她想成為護理師的種子。她當時想著，如果當護理師是不是就可以每天看到父親，「我現在一直很希望，當時我在我父親手掌心的溫度可以傳遞下去」。

她提到，護理師要傾聽病人和家屬的聲音，還要持續精進自我、跟上時代趨勢；行動力強則是她的一大特質，不管成功與否，只要做了就有機會；不過她也觀察到，年輕一代的護理師需要彈性，不願意被工作綁住，「我覺得這是好事，生活本來就應該跟工作有所切割」，所以她鼓勵護理師，有機會就出國、放假，自己一定會百分之百成全，因為充電回來後，就會願意繼續在工作上努力。

台灣正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口突破20%。因應人口結構轉變，政府推動了長照2.0、發展社區整合式照護體系，並鼓勵在地老化、健康老化，政策的落實及推動，需要全台護理人員的投入與專業的發揮，堅守在醫院病房、長照機構、社區據點等第一線努力，加上近來AI的快速發展，智慧健康照護也逐漸成熟落地應用，有愈來愈多護理人員運用AI輔助研發創新，嘉惠臨床照護，減輕醫護負擔。

奇美醫院專任協調師李玲嫻語帶哽咽、笑著分享捐贈者家屬的故事。圖／取自財團法人慈月基金會YouTube
奇美醫院專任協調師李玲嫻語帶哽咽、笑著分享捐贈者家屬的故事。圖／取自財團法人慈月基金會YouTube

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