機艙玻璃驚見裂痕！越捷航空迫降高雄小港機場 今晚道歉了

一架越捷航空編號VJ881的航班，今日早上6點多從首爾起飛，原本預計8點多抵達越南峴港，卻在高雄機場降落。小港機場表示，越捷航空在7時53分許要求降落，8時17分降落，目前航機於正檢修，已知乘載旅客共228人。

越捷航空今晚透過在台總代理表示，班機是在空中發現機艙玻璃疑似遭異物砸中出現裂痕，為維護飛行安全，依照標準作業程序緊急轉降高雄小港航空站，至於旅客，已經分別安排部分旅客飛往河內和胡志明市，目前剩下大約70位旅客，滯留高雄且已妥善安排住宿。

越捷航空表示，預計周日就會安排班機載運，不過究竟VJ881是遇上了甚麼樣異物，擊打機艙玻璃，仍需待調查釐清。