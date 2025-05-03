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越捷航空偵測技術警示轉降高雄 安排乘客替代航班
越捷航空今天上午從首爾飛往越南峴港VJ881航班，突然轉降高雄。越捷航空表示，飛行期間偵測到技術警示，因此轉降檢查，所有旅客都安排替代航班繼續行程。
越捷航空今天上午從首爾飛往越南峴港VJ881航班，在上午緊急降落於高雄小港機場，機上228名旅客全數平安。
越捷航空今天晚間發布聲明表示，VJ881航班自首爾飛往峴港途中，飛行期間偵測到技術警示，機組人員立即依程序將航機轉降至高雄國際機場進行檢查。
越捷航空說，該航班於當地時間上午8時24分安全降落高雄，並隨即進行全面的技術檢查。所有乘客均已安排搭乘其他替代航班繼續行程，並依照航空公司服務政策獲得協助。
越捷航空強調，航班因技術檢查進行轉降是航空運輸中的標準程序，即使是最微小的警示也必須徹底檢視，以確保旅客的最高安全，航空公司對因此措施所造成的不便致上誠摯歉意，並懇請乘客諒解。
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