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盼把父親掌心溫度傳下去 陳嘉容立志做護理獲肯定

中央社／ 台北3日電

成大醫院護理部督導陳嘉容8歲時父親重病，當時小孩的她無法進入加護病房探望，立志成為護理人員，盼把父親掌心最後的溫暖傳下去，今天獲得「南丁格爾績優奉獻獎金獎」肯定。

慈月基金會在今天舉辦第14屆南丁格爾獎頒獎典禮，共有57名各領域的護理楷模獲頒榮耀。其中「績優奉獻獎」金獎由陳嘉容拿下。

陳嘉容接受媒體採訪分享，自己8歲時，父親重病在加護病房住了3個月，但醫院不讓小朋友進入加護病房，因此再次看到父親時，他已經無法講話，只能把手放在父親手上，讓他感受溫度。而這份溫度，在父親過世後，仍讓她印象深刻，因此思考「如果能成為護理師，是不是就每天看到他」。

為讓父親掌心的溫度「傳下去」，陳嘉容從民國88年開始進入護理職場，從此未曾離開臨床，並在職完成碩博士進修。

在照護過程中，陳嘉容發現，護理人員常需要幫患者翻身，進行背部的護理或清潔，但不僅需要2人一起協力完成，更常造成護理師腰酸背痛。因此她研發「翻身單」，讓護理人員可以獨自完成翻身動作，患者也比較不會不舒服。不僅成功申請專利，更成功技轉量產。

如今已是督導，也在成大擔任助理教授，接觸年輕學子，陳嘉容認為，已經不能再用傳統思維，或將太多期待、過去的包袱、過去的傳統加在年輕人身上。她說，現在的年輕人重視彈性，不希望被長工時綁住，是因為希望有自己的生活，「這是好事」，生活跟工作本來就應有所切割；好好充電，才會更願意在工作上繼續努力。

衛福部長邱泰源致詞表示，衛福部自去年3月1日起實施三班護病比標準，同步推動夜班護理人員獎勵及三班護病比達標醫院獎勵措施，鼓勵醫院充實護理人力。今年更持續擴大獎勵夜班護理人員，不分層級及病房都有獎勵，同時展開友善職場典範認證及新手臨床導師制度，盼改善護理職場。

慈月基金會表示，南丁格爾獎自開辦以來，邀請醫界與護理界權威人士擔任評審。至今已頒發個人獎111名護理師、團體獎43組護理團隊，獲獎者服務範圍遍布全台，照護領域橫跨孩童、高齡者、偏鄉、安寧、急重症等，展現護理職志的多元與深度。

加護病房 職場 護理師

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