中西藥界為販賣新令互槓 衛福部長：我有信心解決

一紙販賣新令幾乎引爆中醫藥與西藥界戰火，前者昨天舉行百人誓師大會力挺衛福部政策，後者則要在明天下午走上凱道、訴求捍衛民眾用藥安全。衛福部長邱泰源說，彼此專業沒辦法結合，第一點是要站在人民健康與國家發展的角度出發，「我覺得我有信心，來解決相關的爭議跟困難」。

衛福部今年3月18日公告「藥事法」103條第2項解釋令，開放具中藥或生藥相關背景，並完成一年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程，涵蓋藥材鑑定、炮製加工與儲存管理、藥理基礎、法規認識及經營實務等5大領域。

邱泰源表示，了解中藥界和藥師的心聲，在醫療發展過程中，對各團體的專業發展都非常支持，多年來也發現彼此在專業上沒辦法結合得很好，都會用心、誠懇解決，第一個就是要站在人民更健康、國家發展更好的原則出發，「我覺得我有信心，來解決相關的爭議跟困難」。

邱泰源舉例，國家需要更有韌性，所以衛福部公布了2個辦法，以保護西藥本土化產業鏈，甚至保護學名藥，就是希望西藥在台灣能生根，這也是國家韌性很重要的事情；反觀中藥的發展、中藥商的沒落，對中醫藥界，乃至整個國家都是非常需要處理的，因為中醫藥在台灣的發展非常重要。

過去的中藥原料和西藥多數要仰賴中國大陸等地進口，但台灣是種植藥物相當好的一個環境。邱泰源說，未來中醫藥種植場域會成為一個廊道，各縣市都可以種植不同的藥用植物，可把大部分的中西藥原料根留台灣、在台生產，相信這才能達到醫療韌性，且中醫藥發展非常需要人才投入，如何讓傳統智慧持續照顧國人，需要各界一起思考。

邱泰源重申，不同的意見都可以反應，但站在衛福部的立場，會請相關不同意見的團體坐下來，站在人民健康照顧的角度研議，相信一定可以解決。

針對藥事法第103條第2項的規定，藥界質疑，在2019年時任衛福部長陳時中任內，就已明定為落日條款，現在的部長邱泰源卻悖離初衷，變相讓過渡成常態、形成制度破口，認為行政命令違法越過法律，讓未經國考的特定人員違法販售中藥。

「中藥產業不能再等了」中藥商同業公會全聯會理事長謝慶堂昨說，標準放寬並不是衛福部對中藥界有所加持，而是補上中藥傳承的斷層，因為並不是要爭取調劑權，不會有稀釋專業的問題，而是要深化中藥體系的保障，現在的處境是瀕危，如果再不管的話，過了10幾20年可能就會絕種。