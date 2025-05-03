醫院要護師常態清潔卓揆令降級 台大不擔心：未如此要求

立委陳菁徽日前在立法院會質詢時，就台大醫院工會踢爆院方要護理師當捕鼠隊詢問行政院長卓榮泰，卓揆承諾要求衛福部1個月內盤點全台醫療院所護理師從事非本質醫療工作情況，今天更表示，讓護理師「常態做清潔的醫院，若情節嚴重，降級都有可能。」對此，台大醫院回應，並不擔心會被降級，護理站清掃都有外包廠商進行，院方未要求護理師從事「常態清潔工作」。

卓榮泰出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮致詞。他提到，護理師絕對不應常態執行清潔工作，為維護護理師工作尊嚴，自己已在行政院院會說明，若護理師常態做醫院內清潔工作的醫院，面臨降級都有可能，「其他工作應讓更適合的人擔任。」

台大醫院醫務秘書陳彥元重申，台大醫院從未要求護理師當捕鼠隊，且院內護理站等處環境清潔，由外包清潔廠商執行，絕無要求護理師常態執行清潔工作，只是請護理師留意，在護理站用餐後，自己的垃圾廚餘應妥善處理，自主維持清潔，「院方政策不可能叫護理師當捕鼠隊、從事清潔，因此不擔心被降級。」

台大醫院企業工會日前踢爆，台大醫院西址舊大樓等處，鼠患嚴重，為確保機器正常運作所放的乖乖餅乾，院內醫護人員帶來或受贈的高級巧克力也被老鼠吃個精光，醫院護理部為此宣布，要護理師維持護理站清潔，還要不同部門之間交互評分，質疑「護理師不該被當捕鼠隊」，呼籲院方除鼠患應該聘請專業清潔公司進行。