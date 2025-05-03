快訊

俄黑海港口城市遇襲進入緊急狀態 無人機攻擊碼頭、大樓畫面曝光

教宗葬禮和川普短暫會晤 澤倫斯基曝對談內容：有史以來最佳會面

拿美債當關稅談判籌碼？ 台灣持有部位續創歷史新高 還擠入前十大

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖遷徙高雄延續黑水溝精神 西瀛畫會「黑水溝傳奇」聯展今開幕

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納受邀來台參加。記者郭韋綺／攝影
來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納受邀來台參加。記者郭韋綺／攝影

高雄市西瀛畫會「黑水溝傳奇」聯展今在文化中心至美軒盛大開幕，共有39位藝術家參與，展出包括油畫、水墨、書法、多媒材及雕塑等76件作品，聯展主題以「黑水溝」為名，象徵澎湖人早年橫渡台灣海峽的堅毅精神，展現不畏挑戰、創作不懈的理念。

今年展覽最大亮點邀請來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納（Drago Marin Cherina）參展，帶來9件銅雕與3幅油畫。他最為人所知是曾為20世紀當代重要人物創作銅像，藝術風格融合東西方精神，作品在全球多處公共空間設置，具有深厚藝術價值與文化意涵。

薛林納創作的銅雕瑪麗蓮夢露、畢卡索、德瑞莎修女、霍金等，其中，霍金是他的摯友，2人 在英國劍橋大學認識，薛林納說，周末有空就會聚在一起，大家都愛霍金，霍金所留下科學遺產值得一輩子紀念。

西瀛畫會理事長張瓊華表示，畫會成員背景多元，涵蓋藝術家、醫師、律師與企業家，此次以「黑水溝傳奇」為題象徵早年澎湖人不畏險阻、遷徙來台打拚的歷程，同時期許藝術家能以同樣精神突破重重關卡，在創作道路持續精進與突破。

張瓊華說，聯展作品風格從具象到抽象、從傳統筆墨到現代多媒材，除雕塑作品外，融合澎湖在地元素花燈創作也是特色，體現藝術與鄉土文化交融，即日起至5月13日免費開放參觀，歡迎民眾前來感受「黑水溝精神」所蘊含的藝術力量與文化蘊涵。

西瀛畫會1982年由澎湖知名畫家洪根深號召旅居高雄的澎湖藝術家成立「西瀛鄉友畫會」擔任會長，目的在凝聚、發揚藝術精神，結合一群澎湖旅外遊子，從事藝術之餘，尚可連絡鄉心、解鄉愁。

2005年續由許參陸籌組更名「西瀛畫會」並擔任首屆理事長，此後每年分別在高雄與澎湖各展一次，澎湖之展素有鮭魚返鄉、以藝術奉獻故鄉情懷，頗獲好評。

藝術家洪條根畫作風格強烈。記者郭韋綺／攝影
藝術家洪條根畫作風格強烈。記者郭韋綺／攝影
薛林納雕塑「畢卡索」。記者郭韋綺／攝影
薛林納雕塑「畢卡索」。記者郭韋綺／攝影
藝術家洪條根除了繪畫創作也擅長寫書法。記者郭韋綺／攝影
藝術家洪條根除了繪畫創作也擅長寫書法。記者郭韋綺／攝影
藝術家許一男介紹西瀛畫會原始創辦人洪根深創作。記者郭韋綺／攝影
藝術家許一男介紹西瀛畫會原始創辦人洪根深創作。記者郭韋綺／攝影
來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納受邀來台參加。記者郭韋綺／攝影
來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納受邀來台參加。記者郭韋綺／攝影
薛林納與雕塑作品「霍金」相視而笑。記者郭韋綺／攝影
薛林納與雕塑作品「霍金」相視而笑。記者郭韋綺／攝影

澎湖 藝術家 霍金

延伸閱讀

澎湖1天2孕婦後送 救護直升機少見任務

高雄表揚40美力媽媽 5月起產檢乘車券改電子幣

高雄高爾夫球場遭市府收回「堅持繼續營業」 雙方僵持

澎湖師顏一誠登教育家部落格 助迷途孩子改變人生

相關新聞

醫院要護師常態清潔卓揆令降級 台大不擔心：未如此要求

立委陳菁徽日前在立法院會質詢時，就台大醫院工會踢爆院方要護理師當捕鼠隊詢問行政院長卓榮泰，卓揆承諾要求衛福部1個月內盤點...

屏東等4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義至高雄、台東山區有局部大雨發生的機...

中西藥界為販賣新令互槓 衛福部長：我有信心解決

一紙販賣新令幾乎引爆中醫藥與西藥界戰火，前者昨天舉行百人誓師大會力挺衛福部政策，後者則要在明天下午走上凱道、訴求捍衛民眾...

機艙玻璃驚見裂痕！越捷航空迫降高雄小港機場 今晚道歉了

一架越捷航空編號VJ881的航班，今日早上6點多從首爾起飛，原本預計8點多抵達越南峴港，卻在高雄機場降落。小港機場表示，...

第一屆百大文化基地名單公布 文化百頁市集周末開箱中

由文化部主辦的第一屆「百大文化基地」今日於華山文創園區發表了第一屆的完整清單。「文化基地」是以六大文化主題、涵蓋七個多元...

越捷航空偵測技術警示轉降高雄 安排乘客替代航班

越捷航空今天上午從首爾飛往越南峴港VJ881航班，突然轉降高雄。越捷航空表示，飛行期間偵測到技術警示，因此轉降檢查，所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。