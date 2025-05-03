澎湖遷徙高雄延續黑水溝精神 西瀛畫會「黑水溝傳奇」聯展今開幕

高雄市西瀛畫會「黑水溝傳奇」聯展今在文化中心至美軒盛大開幕，共有39位藝術家參與，展出包括油畫、水墨、書法、多媒材及雕塑等76件作品，聯展主題以「黑水溝」為名，象徵澎湖人早年橫渡台灣海峽的堅毅精神，展現不畏挑戰、創作不懈的理念。

今年展覽最大亮點邀請來自克羅埃西亞、享譽國際的雕塑家德拉哥・馬林・薛林納（Drago Marin Cherina）參展，帶來9件銅雕與3幅油畫。他最為人所知是曾為20世紀當代重要人物創作銅像，藝術風格融合東西方精神，作品在全球多處公共空間設置，具有深厚藝術價值與文化意涵。

薛林納創作的銅雕瑪麗蓮夢露、畢卡索、德瑞莎修女、霍金等，其中，霍金是他的摯友，2人 在英國劍橋大學認識，薛林納說，周末有空就會聚在一起，大家都愛霍金，霍金所留下科學遺產值得一輩子紀念。

西瀛畫會理事長張瓊華表示，畫會成員背景多元，涵蓋藝術家、醫師、律師與企業家，此次以「黑水溝傳奇」為題象徵早年澎湖人不畏險阻、遷徙來台打拚的歷程，同時期許藝術家能以同樣精神突破重重關卡，在創作道路持續精進與突破。

張瓊華說，聯展作品風格從具象到抽象、從傳統筆墨到現代多媒材，除雕塑作品外，融合澎湖在地元素花燈創作也是特色，體現藝術與鄉土文化交融，即日起至5月13日免費開放參觀，歡迎民眾前來感受「黑水溝精神」所蘊含的藝術力量與文化蘊涵。

西瀛畫會1982年由澎湖知名畫家洪根深號召旅居高雄的澎湖藝術家成立「西瀛鄉友畫會」擔任會長，目的在凝聚、發揚藝術精神，結合一群澎湖旅外遊子，從事藝術之餘，尚可連絡鄉心、解鄉愁。

2005年續由許參陸籌組更名「西瀛畫會」並擔任首屆理事長，此後每年分別在高雄與澎湖各展一次，澎湖之展素有鮭魚返鄉、以藝術奉獻故鄉情懷，頗獲好評。