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雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

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屏東等4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

聯合報／ 記者吳淑君／台北即時報導
中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報，示意圖。圖／AI生成
中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報，示意圖。圖／AI生成

中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報，今日屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義至高雄、台東山區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

另外，下午5時51分氣象署再針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時45分止。提醒旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報。圖／氣象署提供
中央氣象署下午5時45分針對4縣市發布豪大雨特報。圖／氣象署提供

屏東縣 氣象署 落石

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