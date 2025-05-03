第一屆百大文化基地名單公布 文化百頁市集周末開箱中

由文化部主辦的第一屆「百大文化基地」今日於華山文創園區發表了第一屆的完整清單。「文化基地」是以六大文化主題、涵蓋七個多元類別，強調「日日都是文化日、人人都是文化人」，讓每一處文化基地點亮台灣，活動上並有文化部部長李遠、環境部部長彭啟明與得獎代表、各界來賓出席。

活動中文化部長李遠致詞時表示，「百大文化基地」是其上任後首要理想之一，希望將近年成果呈現於公眾眼前。由於擘劃縝密，籌備時間便長達9個月，從討論如何評選、如何邀請評選委員、如何與地方政府溝通，甚至已開始討論下一年度的資源該如何投入。李遠並感性表示，期盼百大文化基地一如百年前蔣渭水所發起的「台灣新文化運動」般，承先啟後、開展新一代的文化生活，最後他並表示，「文化就在生活裡面」，台灣走到今天，文化上是一個非常多元包容的社會，「我們要懂得愛護自己的環境、愛護這個國家，成為一個非常完整的公民社會。」

第一屆「百大文化基地」是以淡蘭新都、浪漫智城、濁水沃土、南國創域、黑潮原鄉與鯤洋跳島為六大主題，並涵蓋文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟與影視等七類型；六主題除系出相近地理區域，復以淡蘭古道、黑潮、跳島等文化性主題進行聚焦。110個文化景點亦不限定於商業或獨立性質，並擴大至古蹟、社區再造、展演等面向，呈現繁盛的台灣文化百景。

文化部同時於本周末假華山文創園區舉辦了「開箱文化百頁市集」，共匯集70多個攤位。像是「燈亮有戲」的「牯嶺街小劇場」以心理測驗遊戲宣傳近日新戲，並帶人一探小劇場前身為警察局的歷史典故；朱銘美術館現場則宣傳正展開的《市民128：朱銘木雕特展》，以工藝木雕為手段、呈現人的多元特寫，凡拍照打卡還可獲經典木雕造型鑰匙圈；「猴峒礦工文史館」與「新平溪煤礦博物園區」的前者現場邀請民眾報名參加免費的一日礦工體驗，現場打卡可獲安全帽造型鑰匙圈小夜燈開瓶器，後者則以趣味的煤炭小怪獸一改煤渣印象，並透過博物園區體驗，領人踏入煤礦開採的歷史時光隧道。

來自鹿港、也是「今秋藝術節」主辦單位的「洛津組合－鹿港大街創生基地」不僅在地進行老屋修建、並為老屋找到新的商業營運維持模式，現場打卡可獲「洛津散步」鹿港旅行地圖，背面並為散發懷舊氛圍的鹿港特製海報；「雲林布袋戲館」則有付費之操偶體驗與布袋戲人偶似顏繪、後者僅在本次市集限定出攤，帶人輕鬆體驗在地傳統戲劇的文化魅力。