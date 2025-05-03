中藥販售新令掀議論 邱泰源：盼發展本土藥物種植

衛福部中藥販售新令掀議論。部長邱泰源今天表示，台灣環境適合種植藥物，盼發展中藥種植廊道，改變仰賴進口現況，過程需要相關人才；將找不同意見團體共商，有信心解決爭議。

衛生福利部在日前公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。其中包括開放具中藥或生藥相關背景，並完成1年以上實務歷練者，依法申請登記經營中藥販賣業，也明定申請者須修習35學分的專業課程。

此事掀起中醫藥界與藥師團體論戰。中醫藥界發聯合聲明力挺衛福部中藥材管理政策；藥師團體則表示5月4日將上街，未來更不排除每週到衛福部大門前抗議。

邱泰源今天出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮，並在會後接受媒體聯訪表示，衛福部首要任務是要思考怎麼樣讓人民更健康、國家更發展；若在此原則上討論，有信心可以解決相關爭議跟困難。

邱泰源指出，日前已公布相關辦法保護西藥產業鏈本土化，就是盼西藥生產在台生根；中藥部分，過去也與西藥一樣，多依靠從國外，或從中國進口，但其實台灣是種植藥物相當好的環境，因此未來盼能發展出中醫藥種植廊道，讓不同縣市都可以種植不同藥用植物，讓中藥西藥都能留在台灣生產，讓國家更有韌性。

邱泰源表示，若要往此方向發展，過程中將非常需要中醫藥人才的投入，因此怎麼樣讓中藥人才，利用重要的傳統智慧繼續照顧國人，需要大家一起來思考。

面對各方不同意見，邱泰源指出，在醫療發展中，各個醫事團體的發展與專業，衛福部都非常支持，過去若彼此專業上互相無法結合得很好，也會用心誠懇解決；衛福部將請相關不同意見團體，共同坐下來，站在人民健康照顧角度，研議解決方案，「我相信一定可以解決」。

另一方面，外界關心台灣是否收到世界衛生大會（WHA）邀請函，或將循例組「世衛行動團」前往。邱泰源表示，目前仍沒有收到邀請函，但是台灣若能參與國際醫療舞台，相信對全球人類健康會有很大幫助。因此，雖然政治壓力還是存在、即使今年出國預算受到非常多刪減，仍堅持著這樣的理念，「省吃儉用也要過去」。