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未受邀WHA+預算被砍 邱泰源：省吃儉用也要發揮國際量能

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）今表示，目前仍未收到WHA邀請，雖然今年出國預算被刪減非常多，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來」。記者曾吉松／攝影
衛福部長邱泰源（中）今表示，目前仍未收到WHA邀請，雖然今年出國預算被刪減非常多，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來」。記者曾吉松／攝影

我國連續9年未受邀出席世界衛生大會（WHA），衛福部長邱泰源今表示，目前仍未收到邀請，雖然今年出國預算被刪減非常多，「但是我們省吃儉用，也要把過去在WHA期間發揮出的國際量能，照樣呈現出來」，政府各部門也都沒有放鬆，反而更加積極，雖然政治的壓力還是存在，但是我們堅持著這樣的理念。

邱泰源今天出席第14屆「南丁格爾獎」頒獎典禮，會後被問到受邀出席WHA的進度。他表示，的確到目前為止都還沒收到邀請，即使今年出國的預算受到較多刪減，「但是我們省吃儉用，也要把過去，在WHA期間所發揮的國際量能照樣呈現出來」。

「我們不是去參加而已，而是如何把台灣這麼優質的醫療品質，持續和世界各交流」，邱泰源表示，現在的健康議題是全球化的，尤其疫情的時候更可以看到，全球的健康防疫體系，不能有任何的破洞。

邱泰源說，不管在醫療或疫情方面，台灣都應持續提升自身品質，這也是世界各國所肯定的；如果能夠讓台灣參與國際醫療的舞台，相信對於全人類的健康，會有很大的幫助，「雖然政治的壓力還是存在，但是我們堅持著這樣的理念」，政府的各部門都沒有比以前放鬆，反而是更加積極。

邱泰源日前受訪時表示，台灣過往一直熱烈參與國際間公共事務，且具有高醫療品質，也願意跟世界各國互動、協助其他國家，對於全球人民都應該受到健康照護的目標更能協助，不應該因為政治影響被拒於門外，今年依舊會組織世衛行動團。

WHA 疫情 邱泰源

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