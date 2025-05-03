醫院護理師常態做清潔工作 卓榮泰：嚴重降級都有可能

台大醫院先前傳出「鬧鼠患」，院方頒布指示，要求護理師執行環境清潔業務，被認為是「把護理師當捕鼠隊」，院方則表示，僅希望醫護能維持環境整潔、非針對護理人員。行政院長卓榮泰今指出，「護理師絕對不是常態要做清潔工作的，如果嚴重的話（醫院）降級都有可能」；衛福部長邱泰源則說，會要求各醫院不能發生這類狀況，並持續監測。

卓榮泰上月底在立法院備詢時被問到，護理師如今除了要照顧病患、安撫家屬，竟還得額外「捕鼠」維護環境衛生，嚴重背離其專業職責一事時回應，將責成衛生福利部一個月內盤點全國醫療院所，是否存在護理師從事非本職工作，並檢討相關制度與資源配置，回應第一線醫護人員實際需求；邱泰源說，已要求各醫院不能有這樣的事情發生，後續也會持續監測。

卓榮泰今天出席第14屆「南丁格爾獎頒獎典禮」，在致詞時提到，如果有醫院讓護理師常態地從事院內清潔工作的，絕對要抓出來，「護理師絕對不是常態要做清潔工作的，如果嚴重的話降級都有可能，我們要維護的是，整個護理師本身工作的環境」。

邱泰源會後接受媒體聯訪時表示，醫院是一個團體，大家各司其職、盡忠職守，不能容許專業人員做非專業的事情；尤其護理人員的時間已經非常緊迫，有時一頓飯要分3次才能吃完，大概也沒辦法要求太多其他事務，這部分會要求醫院遵守剛剛院長所要求的方向，當然有時也要了解醫院，是不是真的有這種狀況。

以媒體報導台大醫院的狀況為例，邱泰源說，院方已經有解釋過，是要求包括醫師在內的所有同仁，吃完飯要把垃圾都整理好才不會有老鼠，而非要求員工抓老鼠，這點還是要幫台大醫院澄清。

至於護理人員不做清潔工作是否正式納入評鑑，邱泰源回應，評鑑過程中本就會把護病比、護理師排班表等納入，也會與基層人員會談，都能了解每一位醫事人員實際的工作狀況，所以評鑑應該都會納入。