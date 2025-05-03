法鼓山心靈環保家庭日 彭啓明盼心靈感召護環境

法鼓山今天舉辦心靈環保家庭日，邀請民眾感受淨零「四環」心體驗，環境部長彭啓明說，個人做環保很簡單，但要社會一起做環保不容易，盼透過心靈感召起大眾愛護環境的心。

法鼓山今年將在台北、台南、新竹、台中等地依次舉辦「心靈環保日」，邀請大家接力響應淨零碳排，首場今天下午3時在國立國父紀念館登場，方丈和尚果暉法師與彭啓明、觀光署署長周永暉、環境部資源循環署署長賴瑩瑩等人，與大眾一同感恩浴佛並體驗多項禪悅遊戲。

彭啓明今天致詞指出，一個人做環保很簡單，但要讓整個台灣社會都做環保「不容易」，環境部常常有許多不討好的政策等，其實承擔很多壓力。

彭啓明也說，自己部長辦公室有3幅法鼓山的題字，包含「心靈環保」、「大悲心起」及「有大願力」，這些讓他一直謹記推動環保必須用心靈感動大家才有用、政府責任是要喚起大眾的慈悲心，必須有大悲心起的意念來推動，以及現在遇到全世界永續大逆風，仍需要有大願力來推動各項環保政策。

彭啓明指出，非常感謝法鼓山傳遞心靈環保的概念，環境部也推動資源循環，教導大家如何減塑，包含旅宿業不要用一次性的備品、維修電器用品延長壽命、推動國家環境教育等，也希望藉由心靈環保理念，把大家愛護環境的心、愛護地球媽媽的心喚起，相信未來遇到再多全球永續大逆風也不畏懼。

法鼓山表示，2025「心靈環保日」希望民眾親近與認識、推廣「心靈、禮儀、生活、自然」等四種環保，今年也與環境部、交通部及社會企業公益合作，透過60多項豐富多元的趣味攤位與活動，幫助民眾放鬆身心，結合關懷、感恩、安定、慈悲、智慧等元素，學習將4種環保落實於日常生活，達到寓教於樂的目的。

環境部也響應「心靈環保日」活動，今天以推動資源循環「減少使用、延長使用、回收再生」等主題配合設置宣導及手作攤位，並邀集民間維修團體、環保餐具租賃廠商、循環紡織品業者、塑膠再生商品業者等參與設攤共同推廣循環概念。