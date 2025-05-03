未來一週鋒面接力報到 降雨時高溫略降
中央氣象署今天表示，未來一週就是一波未平、一波又起的鋒面接力，鋒面影響期間，各地要留意雨勢；溫度方面，北部跟東北部降雨時，溫度會略為下降在攝氏30度以下。
中央氣象署預報員林定宜說，明天鋒面快速通過，但造成天氣不穩定，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部也有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後有短暫雨。
林定宜說，各地山區有較大雨勢機率，溫度上北部跟東半部高溫為攝氏27度到29度，中南部有30度以上，沒有下雨的時候會比較熱，今天晚上到明天清晨則要留意霧跟低雲。
林定宜表示，5日是小空檔，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。
林定宜指出，6日到7日受到鋒面影響，西半部地區及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。
8日鋒面北抬到華南，林定宜指出，但水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
林定宜說，9日及10日鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，林定宜表示，降雨時溫度略降，尤其6日到7日雨勢較為明顯，北部跟東北部高溫就會落在30度以下。
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