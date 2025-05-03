快訊

罷免案涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

雨彈升級！4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

未來一週鋒面接力報到 降雨時高溫略降

中央社／ 台北3日電
中央氣象署表示，未來一週鋒面接力，各地要留意雨勢。本報資料照片
中央氣象署表示，未來一週鋒面接力，各地要留意雨勢。本報資料照片

中央氣象署今天表示，未來一週就是一波未平、一波又起的鋒面接力，鋒面影響期間，各地要留意雨勢；溫度方面，北部跟東北部降雨時，溫度會略為下降在攝氏30度以下。

中央氣象署預報員林定宜說，明天鋒面快速通過，但造成天氣不穩定，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部也有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後有短暫雨。

林定宜說，各地山區有較大雨勢機率，溫度上北部跟東半部高溫為攝氏27度到29度，中南部有30度以上，沒有下雨的時候會比較熱，今天晚上到明天清晨則要留意霧跟低雲。

林定宜表示，5日是小空檔，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨。

林定宜指出，6日到7日受到鋒面影響，西半部地區及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

8日鋒面北抬到華南，林定宜指出，但水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，9日及10日鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，降雨時溫度略降，尤其6日到7日雨勢較為明顯，北部跟東北部高溫就會落在30度以下。

鋒面 雷雨 高溫

延伸閱讀

未來1周鋒面接連報到 下周一「立夏」熱爆1地恐焚風

北台灣今降溫原因曝 周五起變天轉溼 這天雷雨轟中部以北

明雨勢趨緩！周末鋒面降雨範圍擴大 日夜溫差達10度

晚間雨勢趨緩！下一波鋒面將來襲 周末慎防凶猛雨彈

相關新聞

醫院護理師常態做清潔工作 卓榮泰：嚴重降級都有可能

台大醫院先前傳出「鬧鼠患」，院方頒布指示，要求護理師執行環境清潔業務，被認為是「把護理師當捕鼠隊」，院方則表示，僅希望醫...

參與「救命凝膠」審議 前健保特材共擬會委員曝難處

被外科醫師譽為「救命凝膠」的泰爾茂外科手術封合凝膠「AQUABRID」，因衛福部健保署納入給付，卻給予低廉的給付價，導致...

未受邀WHA+預算被砍 邱泰源：省吃儉用也要發揮國際量能

我國連續9年未受邀出席世界衛生大會（WHA），衛福部長邱泰源今表示，目前仍未收到邀請，雖然今年出國預算被刪減非常多，「但...

防疫結合白沙屯媽祖 羅一鈞攜手「白靜」北港朝天宮宣導

近日天氣轉熱，病媒蚊活動力提升，疾管署二度參加有著粉紅超跑支撐的「白沙屯媽祖」徒步進香活動，疾管署副署長羅一鈞與疾管署I...

未來一週鋒面接力報到 降雨時高溫略降

中央氣象署今天表示，未來一週就是一波未平、一波又起的鋒面接力，鋒面影響期間，各地要留意雨勢；溫度方面，北部跟東北部降雨時...

十分老街附近火警 台鐵平溪線北上南下列車延誤或折返

台鐵平溪線三貂嶺站到十分站間鐵道旁邊今天中午有火警事故，台鐵通報指出，因十分車站周邊發生火災影響，平溪線部分列車延誤，請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。