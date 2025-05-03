參與「救命凝膠」審議 前健保特材共擬會委員曝難處

被外科醫師譽為「救命凝膠」的泰爾茂外科手術封合凝膠「AQUABRID」，因衛福部健保署納入給付，卻給予低廉的給付價，導致廠商決定不再供貨。曾參與審議該案的前健保特材共擬會委員、台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，特材審議與藥品審議不同，因缺乏臨床試驗等科學數據，委員審議時只能從自費醫材比價網、醫院採購價調查、他國健保給付價參考。

AQUABRID可直接塗抹在接合處減少針孔出血，健保5月1日起納入給付，4mL給付2萬3662點，疑不敷成本，廠商不再供應台灣市場。其餘健保給付手術封合劑，不分品牌2mL皆給付1萬1831點、5mL給付2萬9577點。

衛福部次長林靜儀日前在臉書指出，AQUABRID日本給付價格為2mL為5586元、5mL為1萬3965元；南韓2mL給付1504元；澳洲2mL的價格落在2671至6741元、4mL為1萬0769元。健保署昨天重新公布「手術凝膠國際價格」，泰爾茂在日本換算台幣僅約5796元，醫審及藥品組組長黃育文說，我國健保給付價對比國際仍高。

劉桓睿認為，新醫療科技評估與審議應回歸數據與證據，並依循一致且透明標準，AQUABRID在日本厚生勞動省給付價為1公克13300日圓，換算2公克售價為5678元台幣，且該品項沒有「不可替代性」，同功能產品共有17項，且該產品市占率並非最大宗，「也就是不是沒了它就不能做手術。」健保共擬會議制度與流程確有其不足及未完善之處，但仍應回歸證據與治療需求的討論。

特材與藥品審議有顯著差異，藥品可進行臨床試驗，分析新藥優點並由專家評估經濟效益，特材大部分沒有進行臨床試驗，且只要功能稍有調整，廠商即可提出納入健保或調整給付價格的議案，由健保特材共擬會審議。劉桓睿說，類似特材案件幾乎每一案都有「很難與原給付品項比較好在哪裡」的疑問，加上健保無法搜集自費市場數據，評估難上加難。

劉桓睿表示，若醫界在手術上有需求，可提出臨床自費數據供共擬會參考，絕對可以提升共擬會決策品質，廠商認為給付價太低，也可提出該產品優勢作為參考。另，醫師或病人認為有需求的特材品項，也應該思考是否開放讓病人及醫師可以自由選擇，也就是在納入健保之餘，讓該品項保留在自費市場中，讓經濟能力足以負擔的病人，仍可選擇使用，而非現行「非全有、及全無」方式。