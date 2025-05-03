聽新聞
0:00 / 0:00
防疫結合沙屯媽祖 羅一鈞攜手「白靜」北港朝天宮宣導
近日天氣轉熱，病媒蚊活動力提升，疾管署二度參加有著粉紅超跑支撐的「白沙屯媽祖」徒步進香活動，疾管署副署長羅一鈞與疾管署IP「白靜」一同在朝天宮外，發放防疫衛教品，透過宗教文化結合防疫教育，也提醒民眾落實「巡倒清刷」，以免病媒蚊孳生導致登革熱傳播風險上升。
白沙屯媽祖徒步進香吸引近35萬人共襄盛舉，面對人潮密集，勤洗手與佩戴口罩為預防傳染病的首要防線。疾管署設計多樣衛教品在鑾轎抵達北港朝天宮當日，設置衛教攤位，發放粉紅系防疫口罩、「打疫苗保平安」一元小卡、「勇孓後患」摺疊扇、「媽祖保庇福氣來」濕紙巾及「皂住健康」香皂紙等，向民眾宣導。
然而，時節來到5月氣溫漸增，羅一鈞提醒，氣溫上升讓病媒蚊活動力提升，5月常是本土登革熱病例開始發生的月份，今年境外移入病例一度寫下5年同期次高紀錄，雖然尚無本土病例，仍要留心登革熱疫情。他提醒，民眾應落實「巡倒清刷」清理戶內外積水容器，以免病媒蚊孳生導致登革熱傳播風險上升。
另外，疾管署也提醒，防疫要落實於日常生活與健康管理，響應「5月5日世界手部衛生日」，平時應落實強化手部衛生的重要性，也要留意按時接種疫苗，不僅能有效預防傳染病擴散，更能建立群體免疫，減少疫情對社會的衝擊。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言