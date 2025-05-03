防疫結合沙屯媽祖 羅一鈞攜手「白靜」北港朝天宮宣導

近日天氣轉熱，病媒蚊活動力提升，疾管署二度參加有著粉紅超跑支撐的「白沙屯媽祖」徒步進香活動，疾管署副署長羅一鈞與疾管署IP「白靜」一同在朝天宮外，發放防疫衛教品，透過宗教文化結合防疫教育，也提醒民眾落實「巡倒清刷」，以免病媒蚊孳生導致登革熱傳播風險上升。

白沙屯媽祖徒步進香吸引近35萬人共襄盛舉，面對人潮密集，勤洗手與佩戴口罩為預防傳染病的首要防線。疾管署設計多樣衛教品在鑾轎抵達北港朝天宮當日，設置衛教攤位，發放粉紅系防疫口罩、「打疫苗保平安」一元小卡、「勇孓後患」摺疊扇、「媽祖保庇福氣來」濕紙巾及「皂住健康」香皂紙等，向民眾宣導。

然而，時節來到5月氣溫漸增，羅一鈞提醒，氣溫上升讓病媒蚊活動力提升，5月常是本土登革熱病例開始發生的月份，今年境外移入病例一度寫下5年同期次高紀錄，雖然尚無本土病例，仍要留心登革熱疫情。他提醒，民眾應落實「巡倒清刷」清理戶內外積水容器，以免病媒蚊孳生導致登革熱傳播風險上升。