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關注兒童早療計畫 長榮航空捐2台服務車

中央社／ 台北3日電

長榮航空今天說，捐贈2台早療服務車給伊甸基金會及心路基金會，並協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達新台幣220萬元。

長榮航空今天攜手伊甸基金會及心路基金會，於台北市立動物園一起舉行「2025長榮航空讓我伴你飛伴飛公益日」。

長榮航空表示，捐贈2台早療服務車予2家基金會，並協助早療教室的優化翻修，捐贈金額達新台幣220萬元，希望以實際行動號召更多人參與，為慢飛天使譜寫美好未來。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃正式邁入第3年，很敬佩伊甸基金會、心路基金會長期為慢飛天使的付出，長榮航空也以實際行動繼續支持，除了捐贈早療服務車，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各角落，服務需要接受早期療育的孩子外，也協助伊甸基金會與心路基金會的早療教室進行優化翻修，提供更完善的教學環境。

2025年長榮航空「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自今年4月開始在企業內部發起募款活動，也以社工視角拍攝2支紀錄片，帶領社會大眾深入台灣鄉鎮角落，一起關注偏鄉早療的現況。

心路基金會 教室 長榮

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