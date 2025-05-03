卓榮泰出席第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮
2025 在台灣正式邁入超高齡社會、長照需求快速攀升的當下，護理人員正是台灣醫療環境中不可或缺的靈魂角色。全台護理人員的投入與專業的發揮，堅守在醫院病房、長照機構、社區據點等第一線努力，為國人打造安心安全的醫療環境。為表揚這群堅守崗位的白衣天使，慈月基金會將於國際護師節前夕，舉辦【第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮】，表彰在護理專業、社區照護及 AI 照護上表現卓越的護理楷模。
第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰、衛生福利部長邱泰源、慈月基金會創辦人暨董事長林保雍等貴賓共襄盛舉。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言