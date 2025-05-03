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卓榮泰出席第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（左五）頒發團團金獎給台中榮總護理資訊組。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（左五）頒發團團金獎給台中榮總護理資訊組。記者曾吉松／攝影

2025 在台灣正式邁入超高齡社會、長照需求快速攀升的當下，護理人員正是台灣醫療環境中不可或缺的靈魂角色。全台護理人員的投入與專業的發揮，堅守在醫院病房、長照機構、社區據點等第一線努力，為國人打造安心安全的醫療環境。為表揚這群堅守崗位的白衣天使，慈月基金會將於國際護師節前夕，舉辦【第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮】，表彰在護理專業、社區照護及 AI 照護上表現卓越的護理楷模。

第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰、衛生福利部長邱泰源、慈月基金會創辦人暨董事長林保雍等貴賓共襄盛舉。

為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（左二）共襄盛舉。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（左二）共襄盛舉。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（中）頒獎團團金獎給台大醫院急救護復甦後照護團隊。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請行政院長卓榮泰（中）頒獎團團金獎給台大醫院急救護復甦後照護團隊。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請衛生福利部長邱泰源共襄盛舉。記者曾吉松／攝影
為表揚堅守崗位的白衣天使，慈月基金會於國際護師節前夕，舉辦第十四屆南丁格爾獎頒獎典禮，現場邀請衛生福利部長邱泰源共襄盛舉。記者曾吉松／攝影

貴賓 長照

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