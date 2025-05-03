衛武營下半年節目出爐 歌劇「羅恩格林」登台

衛武營國家藝術文化中心公布2025下半年節目，包括旗艦歌劇「羅恩格林」、衛武營爵士週、衛武營管風琴音樂節、OpenHouse、衛武營馬戲平台等，8日起會員早鳥優惠開跑。

衛武營2日舉辦下半年節目公告記者會，衛武營藝術總監簡文彬說，衛武營今年邁入7週年，在台灣文化界累積了一些成績；尤其自2015年起推動的歌劇製作，創造許多讓人難忘的時刻，今年邁入歌劇10週年，將推出台灣不曾全本演出的華格納「羅恩格林」。

簡文彬說，衛武營的旗艦歌劇已成為招牌，今年再次與德國萊茵歌劇院合作，推出華格納歌劇「羅恩格林」，講述聖杯騎士羅恩格林為愛奮戰的動人故事，婚禮新娘進場音樂「婚禮合唱」、德國旅遊名勝新天鵝堡均源於此作。

每年在夏天舉辦的衛武營爵士週，今年則共推出3檔演出，首先由台法混血爵士新星張婷雅帶來五重奏「心之所歸」。

簡文彬說，接著有葛萊美獎得主、爵士薩克斯風巨擘喬‧洛瓦諾（Joe LOVANO）首訪衛武營，將在四重奏「樂光嬉遊」帶來令人難忘的精緻爵士風格音樂會。另外，還有金音獎得主爵士女伶羅妍婷全新製作六重奏「海拔之上」，以爵士聲響走出自然地景與生命意義之林。

衛武營管風琴音樂節由英國管風琴家韋恩‧馬歇爾（Wayne MARSHALL）擔任總監，首場節目韋恩‧馬歇爾與微行星合唱團「月光美聲」音樂會，將在屏東演藝廳音樂廳登場。

管風琴音樂節的2場節目，由簡文彬、韋恩‧馬歇爾、高雄市交響樂團帶來「天才群像」音樂會，將演出杜普雷、容根等作曲家為管風琴和管絃樂團所做的2首20世紀極具代表性作品。

另一場韋恩‧馬歇爾管風琴獨奏會「月亮之歌」，馬歇爾精選從巴洛克、浪漫到近代，涵蓋德、奧、英、法、捷克等多國作曲家的多首曲目。

簡文彬表示，10月10日的Open House活動將有4場廳院演出，分別為音樂廳尚傑生「跟著管風琴一起趴趴走」、戲劇院台北曲藝團「相聲也瘋狂」、歌劇院布拉瑞揚舞團「我‧我們」第一部曲-派對前哨站、表演廳無聲木管五重奏與鴨子老師「糖果屋的祕密音符」，今年特別在戲劇院晚間加映「魂顛記」大銀幕特別版。

此外，衛武營2026年上半年還有多部節目，包括大玩樂家5、「瘋迷24作曲家系列」、衛武營國際音樂節、鹿特丹愛樂、國光劇團與里昂新一代劇場「公主與她的魔法扇」、盜火劇團瘋狂首部曲「熊出沒的森林」、蒂摩爾古薪舞集作品、雲門舞集鄭宗龍作品。