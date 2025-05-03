逆境少年半工半讀 謝富生成冷凍空調新星

逆境少年不畏艱辛也要追夢，青少年謝富生曾因家庭功能不彰而被保護管束，但在觀護人鼓勵下學習冷凍空調技術，在半工半讀下，不僅考取多張證照，也獲得企業實習機會，成功翻身。

成立已23年的礦工兒子教育基金會今天舉行第18屆「點燃愛與希望」全國育幼院青少年暨抗癌小鬥士獎學金頒獎大會，頒發獎學金給仍在社會奮鬥努力的弱勢青少年。

其中，謝富生是董事長教育獎的得主之一，他因母親罹患思覺失調症、父親年邁無力照顧，從3、4歲起就在寄養家庭及兒童之家長大，直至國小4年級才回到原生家庭，國小畢業後為了生活到工地打工，不慎結交壞朋友惹事而被法院保護管束。

在保護管束6年後，謝富生深深希望能夠改變人生，因此國中肄業後觀護人鼓勵下，以免試入學進入高中，因此讀不到2個月就休學，後來就參加勞動部職訓課程開始冷凍空調技術學習之路。

謝富生坦言，念國中時為了生活，因此在物流業打工，導致上課精神不濟而肄業，會想念高中也是因為羨慕大家都在念書，但國中未打好基礎，讓他真的無法跟上課業，索性休學希望出社會賺錢。

回憶起初學習冷凍空調，謝富生說，「剛開始只是不排斥」，沒想到自己深深被冷凍空調的機電、空調、水電等技術深深吸引，因此他一邊工作、一邊上課，並考到冷凍空調的乙、丙級證照。

考量自己只有國中肄業的學歷，謝富生後來也以證照加上足夠年數工作經驗的方式，以同等學歷錄取台北科技大學能源冷凍空調系四季產學專班，並獲得企業實習機會，立志未來要成為業界的頂尖技師。

回憶自己一路走來歷程，謝富生坦言「從沒想過原來自己人生會有這樣變化」，但他自信的表示，他不喜歡訂長遠目標，他都從小目標開始一步一步地前進，才能有現在的成就，「即使家庭不完美，只要不放棄，人生永遠有光」。

礦工兒子教育基金會每年無限名額的頒發獎學金及助學金給全國育幼園小朋友，受惠人數逾12萬人，希望讓弱勢家庭的兒少能透過教育翻轉人生，今年基金會也將轉型盼擴大協助對象及範圍。

礦工兒子教育基金會執行長張東秀告訴中央社記者，除了頒發獎學金外，將與NGO團體合作，除了鼓勵邊緣家庭的青少年學習，也希望培力青少年有一技之長增長就業能力，重新回歸社會，不再落入重複犯罪的循環。捐款可洽礦工兒子教育基金會（02）2506-1246。