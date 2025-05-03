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5月賞油桐花 走過客家老街、嚐遍傳統美食

中央社／ 台北3日電

每年5月是賞油桐花的季節，旅遊業者選出台灣多處欣賞油桐花景點，包含桃園、新竹、苗栗、南投及宜蘭等縣市，要讓旅客在賞花同時，也可嚐遍客家傳統美食和欣賞大自然風景。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿，推薦旅客造訪桃園市龍潭區三坑鐵馬道，步道全長2500公尺，賞完油桐花還能到附近三坑老街品嚐客家美食

另外，新竹縣芎林鄉飛鳳山有著暈染線條花瓣和心型葉片的「光果油桐」（三年桐）；而飛鳳山豐富的大自然資源也是一大亮點。

苗栗縣三義鄉龍騰斷橋，收攬古蹟與五月雪交織的古樸美景；而勝興車站，除了懷舊的車站外型，車站斜對角的「挑柴古道」也是著名的油桐花秘境。

Booking.com說，南投縣埔里鎮暨南大學，滿校園的油桐花樹與藍天相映，人潮不多時，還有機會獨享油桐花樹享受野餐時光。Booking.com同時建議，北部旅客可以選擇宜蘭礁溪，非常適合親子同遊。

雄獅旅遊則推薦旅客可以到苗栗縣銅鑼鄉桐花樂活公園及迴龍步道，其中桐花樂活公園種滿了桐花樹；迴龍步道則是新竹縣寶山鄉新城社村的居民為了推廣當地的糖業而設立「新城風糖」工作站時誕生的。

KKday旅遊平台則推薦，苗栗銅鑼好客公園的山中小徑會形成遍地桐花的美景，占地6.88公頃的好客公園不僅種植桐花，還有楓樹、相思樹、苦楝樹等自然生態，是苗栗賞桐好去處。

KKday表示，獅頭山風景區裡的六寮古道約只要10到15分鐘就可以抵達茶亭賞油桐花；土城承天禪寺周邊的桐花公園，每年4、5月的螢火蟲或油桐花開季節，總是吸引不少遊客上山賞花。

為了要讓旅客更能掌握油桐花的花況，客委會建制花況預測平台，目前在桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、花蓮及台東等9縣市建置20處監測設備，要讓民眾即時掌握開花資訊。

客家美食 桐花

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