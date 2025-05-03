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醫預法滿周年調解成立率提升6個百分點 訴訟被新法延宕

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部醫事司司長劉越萍簡報分享「醫療專業意見」範本。記者李青縈／攝影
衛福部醫事司司長劉越萍簡報分享「醫療專業意見」範本。記者李青縈／攝影

《醫療事故預防及爭議處理法》（簡稱醫預法）上路自從去年已滿一年，去年累積832件醫療爭議，成功調解率達45%。衛福部醫事司司長劉越萍表示，醫預法的重點在於建立非訴訟處理機制，強化溝通與事前預防，避免案件走入訴訟程序。另，她也站在醫界角度，說明爭議的醫事鑑定為何難繼續施行。

出現醫療爭議時，分成訴訟跟非訴訟兩種途徑。劉越萍說，非訴訟的紛爭解決機制在醫預法上路之後強化，包含百床規模以上醫院設有醫療事故關懷小組，並縣市政府組醫療爭議調解會，衛福部也建置重大醫療事故通報系統。

對比醫預法上路前，每年平均調解數531件，調解成立率39%，上路後第一年調解案件數832件，成立率提高到45%；重大醫療事故通報46件。劉越萍說，顯示醫預法上路後，前端預防的加強有助於醫療糾紛進入司法，並非取代司法，而是讓民眾跟醫界之間有更多理解、協商的空間。

然而，在訴訟上，去年新修正的刑事訴訟法，要求參與刑事醫事鑑定的醫師具結、具名及到庭以言詞說明，導致沒有專家願意參與而一度停擺。劉越萍說，當時為避免司法、檢察機關將案件相關卷證交到衛福部，延宕鑑定時間，去年8月開始停止收案並退回。

劉越萍坦言，該修法沒有考慮醫療特殊性，鑑定對醫師而言是「低價值行為」，不僅花費時間跟損失收入與鑑定不相當，更因為醫界太小讓鑑定具名成為壓力阻礙。再者，鑑定種類多元，以重大兒虐剴剴案中協助鑑定的醫師邱彥南為例，並非判斷醫療行為對錯，而是看剴剴是否受，但卻被外界質疑專業度，更印證了醫師出庭的困難。

衛福部去年10月底、今年1月初與高等檢察署兩度開會，2月初行政院也召開會議，希望短期內解決醫療事故刑事鑑定的爭議，衛福部立場希望長期可以現行刑事訴訟法。劉越萍指出，現在用「醫療專業意見」取代醫事鑑定，讓檢察機關參考，程序不變，但醫師不具名、不具節也不出庭作證，希望解決短期問題，將先前累積的按量慢慢消化。

衛福部 醫師

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