電影「交換禮物」感動3000人 溫暖持續蔓延全台
由Hi-Q中華海洋生技發起，攜手陶聲洋防癌基金會，在全台七大城市舉辦「交換禮物」紀錄片公益放映，今天在高雄大遠百舉辦包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴，高醫木棉花關懷俱樂部就有20多位病友前來觀影，感受重生的喜悅。
「交換禮物」非常詳盡紀錄各式醫療知識、病人經歷的身心考驗，也藉由曾寶儀專業的訪談，幫助觀眾迅速學習與癌症對抗的知識，除了病友的生命勇氣還有陪伴者的溫暖支持，許多來觀影的民眾看完都忍不住紅了眼眶，深深被片中的人物故事吸引，導演林明謙強調這不只是一部療癒的紀錄片，更是一場深入心靈的生命教育。
中華海洋生技社福事業總經理陳樹人表示，這項電影公益包場已有超過3000人報名，感動持續擴散中。誠摯感謝每一位走進戲院的民眾，也感謝每一個願意讓感動延續的團體與夥伴。歡迎更多公益團體與企業響應，一起將這份溫暖的禮物，傳遞給更多需要的人，5月17日將在台中舉辦最後兩場公益包場活動，歡迎更多公益團體與企業響應，一起將這份溫暖的禮物，傳遞給更多需要的人。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言