電影「交換禮物」感動3000人 溫暖持續蔓延全台

由Hi-Q中華海洋生技發起，攜手陶聲洋防癌基金會，在全台七大城市舉辦「交換禮物」紀錄片公益放映，今天在高雄大遠百舉辦包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴，高醫木棉花關懷俱樂部就有20多位病友前來觀影，感受重生的喜悅。

「交換禮物」非常詳盡紀錄各式醫療知識、病人經歷的身心考驗，也藉由曾寶儀專業的訪談，幫助觀眾迅速學習與癌症對抗的知識，除了病友的生命勇氣還有陪伴者的溫暖支持，許多來觀影的民眾看完都忍不住紅了眼眶，深深被片中的人物故事吸引，導演林明謙強調這不只是一部療癒的紀錄片，更是一場深入心靈的生命教育。