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電影「交換禮物」感動3000人 溫暖持續蔓延全台

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，高醫木棉花關懷俱樂部就有20多位病友前來觀影，感受重生的喜悅。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，高醫木棉花關懷俱樂部就有20多位病友前來觀影，感受重生的喜悅。記者劉學聖／攝影

由Hi-Q中華海洋生技發起，攜手陶聲洋防癌基金會，在全台七大城市舉辦「交換禮物」紀錄片公益放映，今天在高雄大遠百舉辦包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴，高醫木棉花關懷俱樂部就有20多位病友前來觀影，感受重生的喜悅。

「交換禮物」非常詳盡紀錄各式醫療知識、病人經歷的身心考驗，也藉由曾寶儀專業的訪談，幫助觀眾迅速學習與癌症對抗的知識，除了病友的生命勇氣還有陪伴者的溫暖支持，許多來觀影的民眾看完都忍不住紅了眼眶，深深被片中的人物故事吸引，導演林明謙強調這不只是一部療癒的紀錄片，更是一場深入心靈的生命教育。

中華海洋生技社福事業總經理陳樹人表示，這項電影公益包場已有超過3000人報名，感動持續擴散中。誠摯感謝每一位走進戲院的民眾，也感謝每一個願意讓感動延續的團體與夥伴。歡迎更多公益團體與企業響應，一起將這份溫暖的禮物，傳遞給更多需要的人，5月17日將在台中舉辦最後兩場公益包場活動，歡迎更多公益團體與企業響應，一起將這份溫暖的禮物，傳遞給更多需要的人。

紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，吸引超過500人前來觀影。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，吸引超過500人前來觀影。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影
紀錄片電影「交換禮物」今天在高雄大遠百舉辦公益放映包場活動，現場有包括癌友、家屬、醫護人員等超過500人來到戲院觀影，體會這部片所帶來的深刻共鳴與溫柔陪伴。記者劉學聖／攝影

交換禮物 生技

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