奇美醫院聯合共10家企業 900人淨灘守護台南海洋環境

為響應世界地球日與推廣海洋保育理念，「企業攜手、海洋永續」家庭日活動於今天在台南安平觀夕平台熱烈展開，10家企業員工及眷屬近900人參與淨灘行動，以「歡喜心、歡喜做」為核心精神，結合五一勞動節與母親節，透過寓教於樂的方式，呼籲大眾珍惜環境、守護海洋生態。

奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮指出，淨灘活動不只是清理沙灘，更是一場環境教育的推廣。奇美醫院長年落實聯合國永續發展目標（SDGs），自2010年起連續五年榮獲國家企業環保獎，積極透過員工參與如植樹、惜物市集、小農推廣與綠色旅遊等多元活動，深化綠色生活意識。我們期望從醫療健康出發，擴展至環境永續，攜手打造低碳永續的生活環境。

今年共有10家企業響應活動，較去年擴大規模，顯示在地企業對永續議題的重視與凝聚力。參與單位包括：奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美食品股份有限公司、玉山銀行、台糖長榮酒店（台南）、榮星電線工業股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、臺灣職業衛生服務學會、里仁南工店、吳金茂紀念文教基金會、南星鐵板燒及福智佛教基金會永康教室。

企業結合專業與資源，從綠色金融、節能旅宿、再生能源、紅樹林復育到志工行動，展現實踐永續發展的多元樣貌。藉由這場海岸淨灘行動，不僅提升員工與家屬的環保意識，更為臺南描繪出一幅企業與市民攜手築夢永續的美好圖像。