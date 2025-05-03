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熱帶擾動生成首颱蝴蝶機率曝 颱風論壇分析動向和對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動99W已經通過菲律賓中南部群島，即將進入南海。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶擾動99W已經通過菲律賓中南部群島，即將進入南海。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

進入5月，今年首颱遲未出現。去年首颱艾維尼也很晚出現，去年5月26日上午8時才生成。中央氣象署表示，1至4月份平均會有1.5個颱風生成，氣候正常值範圍為1月9日至4月30日之間。根據資料，最早的首颱是2019年1月1日的帕布颱風，最晚首颱生成日期是1998年7月9日妮蔻兒颱風。

外界關注今年首颱蝴蝶近期是否有機會生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動99W已經通過菲律賓中南部群島，即將進入南海。根據最新模式研判，99W會逐漸轉向西北逐漸北上，由於發展環境欠佳，要進一步成為颱風的機率偏低，北上過程中逐漸減弱消散的機率較高，對台灣暫無影響。

菲律賓 颱風

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