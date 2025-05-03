3歲喪父8歲起忙家計 育5子2女有成…台南94歲嬤獲頒模範母親

台南市政府勞工局今天在善化啤酒廠舉辦「勞工模範母親表揚」活動，表彰20位為家庭與社會默默奉獻的勞工模範母親。市長黃偉哲一一頒獎表揚。台南市美容業職業工會志工為得獎媽媽們梳妝打扮，讓她們能美麗上台領獎。

94歲黃葉謹媽媽是最年長得獎母親，自幼家貧，3歲失去父親，8歲開始幫忙家計。婚後相夫教子，用心栽培子女，教育他們要積極進取，時刻關懷社會弱勢。育有5男2女，更有30多孫子女。

她的大女兒現任台南市泥水業職業工會監事，參與各項慈善活動，103年起投入勞工局「做工行善團」，幫助弱勢家庭修繕房屋，曾獲台南市模範勞工、勞工模範母親、全國總工會模範勞工。

56歲汪文文則是單親扶養兩名年幼兒子，生活艱困但她不放棄，考取美容美髮證照提升專業技能，為自己和家庭創造更好未來。她不忘加入勞工局「做工行善團」回饋社會，為機構弱勢院生愛心義剪服務，曾獲台南市模範勞工、台南市美容業職業工會模範勞工及全國優良美容師等殊榮。大兒子任陸軍第六軍團指揮部連長，小兒子在墾丁海丘餐廳任廚師。

黃偉哲代表市民向所有得獎母親表達崇高敬意，每位的無私奉獻與堅毅精神，是社會最堅實的後盾。「感謝各位母親對家庭、對社會的貢獻，辛勞和付出讓這個城市更加溫暖並充滿希望，祝福所有的母親健康快樂，天天開心。」

今年勞工模範母親當選人有黃葉謹、翁楊採紅、陳蔡秋、徐林麗美、蔡蘇滿、鄭林梅賢、王梅香、馮愛珠、林黃玉嬌、陳柯淑卿、鄭秀宜、鄭淑滿、劉敬華、林秋眞、許錦鳳、張秀琴、邱清蘭、莊金玉、侯淑蘭、汪文文共20名。