退休高官進「玩風樂團」 送暖日照中心、安寧病房

前交通部代理部長陳世圯、前交通部次長祁文中、前高公局副局長吳木富及前行政院農業委員會主任委員林享能退休後成音樂愛好者，加入「玩風樂團」，常送暖日照中心、安寧病房。

新北大都會公園每週總會看見玩風樂團團練，團員們盡情忘我吹奏薩克斯風，其中陳世圯和林享能已近90歲，吳木富為樂團音樂指導，去年退休後才加入的祁文中算新團員。

「玩風樂團」主旨是「風韻琴聲音繞梁，玩音賞樂心舒暢」，團長林新忠曾是新北市汽車貨運商業同業公會理事長，也算來自交通界，退休後愛上薩克斯風，約7年前成立樂團，教舊識陳世圯吹奏並邀入團，陳世圯找林享能一起享受快樂吹奏人生，吳木富、祁文中退休，也跟著陳世圯腳步入團。

樂團目前約30多名成員，包括行政院退休官員，會以6到12人規模到各地義演，最常去日照中心、安寧病房，也曾應邀在國道服務區、義交春酒宴或地方宮廟活動表演。

林新忠表示，成立樂團是興趣出發，成立後就認真練習，有機會演出一定是做公益。

陳世圯說，他特地到中正社區大學等拜師學吹薩克斯風，讓他忘記年齡，還能打發時間，多交了好多新朋友；陳世圯還成立「名聲樂團」，邀教師指導練習，與「玩風樂團」成員交流，大家一起義演。

除吹薩克斯風，興起時還會在團員們伴奏下引吭高歌的林享能表示，退休後就要為自己開另一扇窗。

吳木富說，退休後不再有公務牽絆，入團就是自娛娛人，團練時主要切磋吹奏技巧、討論演出曲目，也對到安寧病房公益演出很有感，希望對已在人生最後階段的人給予一絲精神慰藉。

還會吹長笛和簫的祁文中笑說，離開公部門後，成了音樂系學生。

林新忠說，會一直帶著快樂心情玩下去，以公益方式散播溫暖。