且慢加油…下周汽油調降1.1元、柴油降1.4元
想加油的民眾再等等，由於本周國際油價下跌、台幣兌換美元上漲影響，牽動下周國內油價調降，其中汽油每公升調降1.1元、柴油1.4元，降幅之大近年來罕見，民眾說：「這次調降很有誠意」。
近來，國際油價波動甚大，也影響國內油價，上月14日到20日當用的汽油每公升調降0.9元、柴油調降1.4元，已是近年來罕見的跌幅，沒想這下周（5月5日）零時起，汽油每公升更調降達1.1元、柴油每公升則調降1.4元。
陳姓駕駛人說，過去油價上漲，都是一次漲得許多，但調降則是很寒酸，這次汽油每公升一口氣調降1.1元，如加40公升就省了44元，相當半個便當的錢，雖然車子快沒油了，但他打算再忍忍，等下周降價，再去加油。
彰化市一名中油加油站人員指出，油價預告上漲前，很多駕駛人往往都會先前往加油，如果預告調降，則都會等到調降後再加油，是駕駛人省荷包的小確幸。尤其本周油價創下歷年罕見的降幅，下周一油價調降的資訊已經傳出來，預期今天及明天加油的民眾就會變少了，就等著調降才去加油。
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