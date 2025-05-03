未來1周鋒面接連報到 下周一「立夏」熱爆1地恐焚風

今天午後降雨機率比較高，中央氣象署預報員林定宜表示，尤其花東地區有局部較大雨勢發生機率。「未來1周鋒面接連報到，可以說一波未平、一波又起」，所以天氣相當不穩定，沒下雨時溫度相對暖熱一些。這幾波鋒面，明天是快速通過的，下周一是另外一波封面醞釀生成、接近，下周二、下周三受到鋒面影響，天氣變化相當快。

林定宜表示，今天台灣上空水氣逐漸增多，中層雲系也逐漸飄過台灣上空，中午過後配合熱力不穩定，下雨機會比較高一些。鋒面位於華南附近，台灣吹偏南風到東南風的風向，午後天氣比較不穩定。

明天有一道鋒面快速通過，下雨的區域比較多。林定宜表示，明天午後又有另一道鋒面在華南醞釀生成，又接近台灣，所以天氣變化非常快。到了下周二、下周三鋒面影響，下周四鋒面逐漸北抬，水氣仍然比較多。下周五鋒面依然北抬。

林定宜表示，所以未來1周有兩波鋒面經過台灣上空，屬於比較移動性的鋒面，影響台灣的時間不至於太長。

今天天氣預測，林定宜表示，天氣不穩定，尤其中午過後，北部地區、東半部地區、各地山區今天午後下雨的機率比較高，特別是花東和恆春半島中午過後可能有局部雨勢較大機率。溫度方面，沒有下雨的時候各地溫暖，西半部可達31至34度，特別是南部有些地區36度以上，東半部28至30度之間。

未來降雨趨勢，林定宜表示，明天鋒面通過，可能會有局部較大雨勢發生機率。明天下雨區域比較多一些，天氣不穩定。下周一水氣略為減少一些，但北部和東北部有短暫陣雨，山區午後下雨機會比較高。下周二、下周三各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜表示，下周四鋒面逐漸北移，但是台灣附近環境仍然水氣偏多，中部以北下雨機會比較高，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後下雨機會為主。下周五中午過後山區仍然天氣不穩定，花東比較沒有時間性降雨。

溫度趨勢，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市部分鄉鎮可能有36度高溫發生機率。林定宜表示，今天屬於暖、比較熱的天氣型態；明天鋒面快速通過，會帶來微弱的東北風，高溫部分，北部和東北部溫度下降到27、28度以下，其他地區30度或30度以下。

下周一是24節氣的「立夏」。林定宜表示，下周一西南風增強，西南風過山沉降增溫，所以東南部地區可能會有焚風發生機率。下周二、下周三鋒面影響，全台各地都有降雨機率，溫度又會些微下降，各地30度以下，稍微涼一些。下周四、下周五鋒面逐漸北移，逐漸轉為偏南風向，所以溫度稍微上升一些，但水氣比較多，所以溫度上升幅度有限。