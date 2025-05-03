未來10天3次鋒面影響台灣 今水氣增多留意午後降雨

周末天氣將有新的變化。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著台灣附近的風向轉為東南到偏南風，環境水氣逐漸增多，大氣狀態也變得較不穩定，上午各地大致仍是多雲到晴，但是到了中午過後配合熱力作用，各地山區將有熱力對流發展擴散帶來降雨的機會，也可能有局部雷雨，

平地部分，吳聖宇說，受影響比較明顯的地方，偏向在大台北東側、宜蘭、花東地區為主，西半部的降雨則是預期集中在山區以及鄰近山區的地方。

白天溫度持續偏高，吳聖宇表示，東半部高溫28至30度，西半部高溫普遍可達31至34度，外出活動做好防曬、防中暑的準備，攜帶雨具備用。

明天微弱鋒面接近，尾端將在白天期間掠過台灣附近後向東移動，吳聖宇表示，是今年梅雨季第一道影響台灣的鋒面，鋒面本身結構較好的地方位置偏北通過，但是會造成台灣上空的大氣持續不穩定。

他說，明天中北部、東北部、東部有出現短暫陣雨或雷雨機會，南部及東南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。但是真正比較容易下雨的時間點，可能還是落在中午過後到入夜前這段時間。配合白天熱力作用，各地山區有熱對流發展、擴散帶來降雨的機會。局部地區可能有雷雨，或是短時較大雨勢發生的情況。

由於降雨、雲量增多的關係，吳聖宇表示，中北部、東半部明天白天高溫可望降到27至30度，南部地區受影響較小，白天高溫仍有30至32度或以上，持續較為悶熱。

下周一鋒面離開後，台灣附近的風向又會快速轉為偏南到西南風，吳聖宇表示，新的鋒面系統在大陸華南內陸重整，台灣位於鋒面前方，要留意的仍是山區午後發展、擴散的熱對流降雨。主要的降雨區域仍是集中在山區裡面，平地部分還是以大台北、宜蘭到花蓮一帶出現降雨的機會較高。溫度持續悶熱，各地高溫普遍可達30度以上，中南部可達到32至34度或以上。

吳聖宇表示，下周二原本位於華南的鋒面系統又會逐漸東移、南壓，通過台灣附近後斷裂，東段逐漸東移，西段停留在華南沿海並延伸到台灣海峽。

受到鋒面通過配合白天熱力作用影響，中北部、東北部、東部將再轉為有短暫陣雨或雷雨天氣。吳聖宇表示，要留意台灣海峽上空及中北部沿岸地區對流系統發展移動的情況，預期中北部可能有局部較大雨勢發生機會。晚間鋒面斷裂，雨勢可望較為緩和，但是在中部以南地區仍可能持續有短暫陣雨或雷雨出現。

吳聖宇表示，下周三鋒面斷裂後的滯留鋒停留在華南沿岸，並且延伸到台灣海峽，雖然南風逐漸增強，鋒面位置將逐漸北抬，但是預期台灣附近的大氣狀態仍不穩定。除了要留意海面上對流系統發展、移動的情況外，配合白天熱力作用，各地山區可能會有熱對流發展擴散帶來降雨，還是會有局部較大雨勢發生的機會。

下周四、下周五鋒面北退至大陸華南內陸，吳聖宇表示，台灣位於鋒前偏南到西南風環境，山區午後仍有熱對流發展、擴散帶來午後降雨的機會。

吳聖宇表示，下周六鋒面逐漸南壓接近台灣北部海面，11日又再度進入台灣上空，並將持續影響到12日左右，屆時各地降雨的情況又會明顯的增多起來，影響的程度待觀察。

未來7至10天內陸續會有3次鋒面影響台灣的機會，吳聖宇說，分別落在明天、下周二至下周三間，以及11日至12日左右。

他說，依照目前的中期預報來看，這幾次鋒面影響期間，南海仍受到太平洋高壓控制，西南季風還沒有要明顯進入南海並且穩定存在的情況，看起來還未形成較為典型的西南季風配合鋒面的梅雨結構。

但是鋒面影響期間，仍要特別注意對流系統發展的情況，吳聖宇說，從過去在3至4月間的鋒面就可以看出，只要有旺盛的對流系統發展起來並且影響到陸地，還是會有顯著降雨發生的機會，跟有沒有西南季風並無一定的相關性。所以，即使預報顯示短時間內還不會建立特別明顯的梅雨型態，仍然不可以掉以輕心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。