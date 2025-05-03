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刑事訴訟法醫療鑑定難題 時任衛福部長邱文達一語成讖

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
人工智慧法律國際研究基金會與台北榮民總醫院共同主辦「醫療法律實務與智慧健康照顧新趨勢」論壇，為台灣醫法交流極具代表性的研討。記者李青縈／攝影
人工智慧法律國際研究基金會與台北榮民總醫院共同主辦「醫療法律實務與智慧健康照顧新趨勢」論壇，為台灣醫法交流極具代表性的研討。記者李青縈／攝影

司法院去年推動「刑事訴訟法」新制，導致刑事案件中的「醫事鑑定」變得窒礙難行，近一年有700多件案件因此停滯。人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民自曝，先前想修法讓醫事鑑定加入詰問，但遭到當時衛福部長邱文達反對就沒推行，沒想到去年修法實驗，真的讓醫療鑑定停擺。

往遇到醫療糾紛的刑事訴訟案件，法院會向衛福部詢問「醫事鑑定」意見表達，衛福部會找合適的專科醫師提供初步鑑定意見後，提到衛福部醫事審議委員會（醫審會）做成鑑定書送交法院。然而，司法院去年5月15日實施刑事訴訟法新制，提供醫事鑑定的醫師須要具結、具名及到庭以言詞說明，導致沒有醫師願意協助鑑定，700多件停擺。

朱兆民回想，他約十年前擔任醫策會監察人時，曾經想提議刑事訴訟法，讓醫療鑑定能夠復交詰問，以符合刑事訴訟法精神，結果邱文達說千萬不可以實施，否則會讓醫療鑑定停擺，自己部長職位也會跟著下台。沒想到去年修法後，說法應驗，擱置在法院的案件超過1000件，案件沒進度，被告醫師每天忐忑不安，提告人一顆心也懸著，絕非醫界或法界之福。

台北榮總院長陳威明說，牙科現在考試分數已經高於醫學系，雖然恭喜牙醫系，但牙齒再好內臟不好身體也無法消化，救治重症的科別愈來愈沒人要做，除了工作繁重外，更是擔心糾紛產生，因此醫界、法界關係相當重要。對照中國大陸有骨科醫師被砍身亡，對岸醫療糾紛不是靠庭上是「就地正法」，法界幫忙讓醫界勇敢就重症，面對醫糾有所依據。

「刑事訴訟法修正不是為醫界量身定做，但卻是醫界受災最慘重」，法務部次長黃謀信表示，刑事訴訟法修正並非法務部主管，是司法院所轄，法務部歧視不主張修醫事鑑定，但最終修法卻是「無心插柳柳成陰」，一度讓醫審會運作停擺、無法運作，後來在與衛福部討論後才有初步解決辦法。

5月1日起衛福部試辦提供「醫療專業意見」，解決醫師在意通點，不需要出庭、具名等，但程序一樣嚴謹，仍先經專科醫師提意見再到經過醫審會綜合討論，讓案件偵查可以參考。

刑事訴訟 衛福部 醫師

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