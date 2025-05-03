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大拇指操過度 關節鏡清創與復位手術治療助她重返職場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
醫師表示大拇指功能多過於4指，最怕操過度。記者郭韋綺／翻攝
醫師表示大拇指功能多過於4指，最怕操過度。記者郭韋綺／翻攝

61歲高姓女子擔任代工廠作業員，2年來因右手拇指根部疼痛、僵硬無力，害她作業線上常掉鏈子，經醫師檢查，診斷為拇指腕掌關節炎合併關節半脫位，接受關節鏡清創與復位手術治療，疼痛大幅改善，手指活動度恢復良好。

高雄阮綜合醫院骨科醫師曾祥睿指出，高女主訴右手疼痛症狀持續2年，剛開始是拿鑰匙開門，騎摩托車催油門、抓剎車都會瞬間痠軟無力，後來對需要反覆用拇指抓握重物工作感到吃力，幾乎趕不上流程線。

高女起初以為是媽媽手，在診所打消炎針、做復健、穿戴輔具都沒效，近半年來在抓拿起重物時會自發性抽痛，甚至無法出力，就算請假休息、自行熱敷按摩，症狀不見改善還睡不好失眠。

經檢查，確診為拇指腕掌關節炎，為常見的退化性關節病變，好發於中老年女性，尤其65歲以上族群，拇指根部第一腕掌關節承載日常生活中大量抓握與旋轉動作，長期過度使用或不當施力，容易造成軟骨磨損與韌帶損傷，進而引發發炎、半脫位與關節變形。

高女工作長時間組裝、抓握重物，拇指反覆用力導致關節加速退化，一般拇指功能多過於4指，最怕操過度，近半年來即使休假在家，症狀仍未改善，甚至因夜間抽痛難眠，該病常被誤以為是媽媽手、板機指或腕隧道症候群，需仰賴專科醫師透過理學檢查與影像判讀做出正確診斷。

拇指腕掌關節炎初期可透過休息、止痛藥、局部注射及輔具支撐等方式緩解，若保守治療無效，嚴重影響生活品質或工作能力，則需考慮手術介入。高女以微創關節鏡清創及復位手術處理，術後傷口小、恢復快，住院2至3日即可出院，兩周後已能恢復工作。

曾祥睿說，拇指關節若長期疼痛、無力或變形，應及早就醫檢查，預防方面日常應避免長時間高強度用手，保持正確施力姿勢，並透過拇指舒展與肌力訓練保健運動，維護手部靈活與健康。

醫師建議多做拇指舒展與肌力訓練保健運動，維護手部靈活與健康。記者郭韋綺／翻攝
醫師建議多做拇指舒展與肌力訓練保健運動，維護手部靈活與健康。記者郭韋綺／翻攝
高雄阮綜合醫院骨科醫師曾祥睿。記者郭韋綺／翻攝
高雄阮綜合醫院骨科醫師曾祥睿。記者郭韋綺／翻攝

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