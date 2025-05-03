偏南風感受溼悶 鄭明典：今天降雨條件並不特別明顯

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天是太平洋高壓外圍的偏南風環境，太平洋高壓相對穩定，但是偏南風還是會感覺相對溼悶。北方有槽線通過，西南來的強風區也偏北通過，降雨條件並不特別明顯。

中央氣象署說，今天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖亦有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午中部以北地區亦有零星短暫陣雨。

明天鋒面通過，中部以北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。