偏南風感受溼悶 鄭明典：今天降雨條件並不特別明顯
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今天是太平洋高壓外圍的偏南風環境，太平洋高壓相對穩定，但是偏南風還是會感覺相對溼悶。北方有槽線通過，西南來的強風區也偏北通過，降雨條件並不特別明顯。
中央氣象署說，今天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖亦有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午中部以北地區亦有零星短暫陣雨。
明天鋒面通過，中部以北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言