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周末恐雷雨突襲 吳德榮：下周二梅雨季首波鋒面要來了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後在陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。本報資料照片
今、明兩天水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後在陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。本報資料照片

今、明兩天各地大致多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後在陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。今天北部17至33度、中部20至33度、南部21至35度、東部17至31度。

下周一不穩定度稍降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率。吳德榮說，下周二至下周四晨梅雨季首波鋒面通過，轉有局部短暫陣雨或雷雨。下周四白天起至下周五鋒面逐漸北移；不穩定度漸降，天氣偏熱，午後山區偶有局部降雨的機率。

下周六鋒面接近，午後對流增強。吳德榮表示，11、12日鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨。但各國歐、美、日、加模式期末模擬多不同調，不確定性大，需持續觀察。

吳德榮表示，歐洲及美國系集模式模擬未來10天熱帶擾動模擬路徑，大多在通過菲律賓後，無明顯發展。但其殘存的水氣，對梅雨鋒面發展的貢獻程度，需進一步觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲（左圖，取自weathernerds）及美國（右圖，取自weathernerds）系集模式模擬未來10天熱帶擾動，模擬路徑大多在通過菲律賓後，無明顯發展。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲（左圖，取自weathernerds）及美國（右圖，取自weathernerds）系集模式模擬未來10天熱帶擾動，模擬路徑大多在通過菲律賓後，無明顯發展。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 鋒面 雷雨

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