今水氣增明起鋒面接續影響 晴雨交替變化快

梅雨季天氣多變。中央氣象署說，今天水氣增加，環境吹東南風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部性的降雨，其他地區為雲量偏多，中午過後各地降雨機率將逐漸增加，山區午後雷陣雨的雨勢會比較明顯，並有較大雨勢發生的機率。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫大約21至24度，白天高溫在西半部地區30至33度，尤其南部近山區會再更高一些，有局部36度左右高溫發生的機率，東半部地區約28、29度。

明天鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲中午過後有局部短暫雷陣雨，留意有短時強降雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

下周一另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三鋒面影響，環境再轉不穩定，各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

下周四鋒面逐漸遠離，雨勢稍趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五環境轉偏東風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周六至12日再有一鋒面影響，水氣較多，天氣較不穩定，各地降雨機率較高，降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性，注意氣象署最新預報資訊。

今晚至明天清晨金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，離島交通往返留意航班資訊。