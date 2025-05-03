梅雨季天氣不穩定 氣象署曝夏季季風環流型態這時建立

時序進入梅雨季，中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周各地天氣不穩定，鋒面影響期間有局部短暫陣雨或雷雨；其他時候為多雲到晴，局部地區午後有短暫雷陣雨發生機會。夏季季風環流型態將於第2周逐漸建立，南海水氣有增加趨勢。

氣象署說，梅雨季期間模式預報不確定性較大，注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。