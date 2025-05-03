鋒面逼近一波波接力 下午就變天 1地區慎防大雷雨

鋒面逐漸靠近，天氣轉趨不穩定。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周鋒面活躍，並在台灣附近活動，天氣變化節奏快速。

今天台灣位於鋒面前緣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，水氣略為增加，各地上午多雲到晴，下午至夜晚均有短暫雷陣雨機會，尤其山區慎防大雷雨。明天鋒面通過，各地多雲或短暫雷陣雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一位於另一道鋒面前緣，為西南風環境，台北至雲林凌晨至清晨、下午至傍晚均有短暫雷陣雨機會，其餘時間多雲到晴；嘉義至屏東、宜花東多雲午後短暫雷陣雨。下周二、下周三鋒面通過後滯留在巴士海峽，台灣周邊水氣偏多，各地短暫陣雨或雷雨。下周四位於巴士海峽的鋒面往北移動，通過台灣上空，各地雷陣雨後轉多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。