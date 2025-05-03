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健康你我他／挑自己喜歡菜色 精緻吃不求回本

聯合報／ 文／陳立翰（新北板橋）
吃到飽不再求吃回本，也可以吃得精緻、吃得健康。圖／陳立翰提供
吃到飽不再求吃回本，也可以吃得精緻、吃得健康。圖／陳立翰提供

曾經坐落台北市民權東路上的美麗華大飯店，是我第一家開洋葷的吃到飽飯店。當時正值食欲旺盛的國中時期，吃遍四方美食的四阿姨帶著外婆、媽媽、表姊跟我，踏進金碧輝煌的飯店，面對望不盡的美食，我最有印象的卻是一個超大焦糖布丁，一匙舀起將近一塊馬克杯大小，滿足到30年後，我仍然記憶深刻。

進入千禧年後，吃到飽餐廳如雨後春筍般出現，且各有特色。有的標榜日本生食級干貝吃到飽，我則偏愛稍微煎過帶點焦香的干貝；提供帝王蟹，能將冷凍蟹腳完美加熱到鮮美多汁的寥寥可數，多數都是又乾又柴、鮮甜滋味盡失；牛排一般為整塊燒烤過的牛肉現切，也有包覆酥皮的威靈頓牛排，高檔一點的還提供肋眼上蓋（老饕肉）。

我更在意的是甜點，最好該飯店附設烘焙坊，吃到飽餐廳提供的甜點就會是飯店自製，甚至跟烘焙坊賣的一模一樣，不論是整盒自己挖的提拉米蘇、各式蛋糕切片、五彩繽紛的馬卡龍、外酥內軟的可麗露…，擺滿一整盤時，視覺味覺身心靈都滿足了。

對吃到飽的喜愛，我不會隨著年紀漸長而改變，還是常帶著老媽四處征戰，但已不再求吃回本、吃到渾身難受，而是只挑自己喜歡的菜色吃，同時補充平日較少買來吃的牛肉、各式特色生菜水果，讓吃到飽也可以吃得精緻、吃得健康。

吃到飽 飯店

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