聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／103歲老先生：「那些聽醫師的都走了」

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老友聚會，來了一位103歲人瑞，耳聰目明。

大家紛紛請教他長壽之道。

老先生：「不要聽醫師的話！那些聽醫師的話的都走了。」

老先生又說了：「我最近有糖尿病！醫師叫我這不能吃，那個也不能吃！那活著有什麼意義？」

原來老先生最近口渴，頻尿、暴瘦，家人帶他去看醫師，才發現有糖尿病，糖化血色素高達10.3。

醫師教他要吃藥，但他偏偏不肯，這位老先生看起來身體矯健，從年輕時就很注重養生，身體瘦瘦的，每天規律運動，從不看醫師。

糖尿病目前是台灣最普遍的成人病，約5至6個人就有一個人血糖偏高。

其實糖尿病在古代就有，古代稱為消渴症，即多渴、多尿、多吃，但古代沒有什麼特效藥，因此古人壽命短，與古代醫藥不發達、診斷不進步有關係。近年來，國人三高的病人愈來愈多，血壓高、血糖高、血脂高，有人說自從三高通車之後，國人三高的病人就多了起來。

人體細胞新陳代謝需要靠葡萄糖，血糖太低，腦細胞無法運作，人就會昏迷，反之，血糖太高，就像器官浸在糖水裡，血管容易動脈硬化，末梢血管容易堵住，眼睛會失明，腳趾會爛掉，腎臟也會壞掉。據統計，台灣約有一半的洗腎病人是糖尿病引起的，不可不慎。

台灣糖尿病有愈來愈多的原因與國人飲食生活型態有關，此外，市售的飲料大都會有糖分，螞蟻喜歡吃甜的，人類亦然。

這位老先生，應該是平日養生有道，遺傳基因好，所以才會長壽，他的糖尿病應該是發現不久，如果幾十年就發病，不聽醫師的話，可能老早就走了。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

糖尿病 肝病 醫師

延伸閱讀

比酒精更傷肝？醫生揭一「健康」飲料超毒 常喝恐致脂肪肝、糖尿病

年輕就得糖尿病能恢復健康嗎？病友醫師分享重拾正常血糖血壓一習慣

糖尿病可以多喝水嗎？10種「補水食物」助代謝、穩血糖

吃完飯飆血糖 醫：進餐順序可能錯了 吃飯先吃澱粉NG

相關新聞

「電子奶嘴」負面效應 去年16%兒虐與3C有關

不少父母將三Ｃ產品當成「電子奶嘴」育兒，據衛福部統計數據分析發現，兒少過度使用三Ｃ已出現負面效應，去年兒少身體不當對待案...

中間要上課3天…明年寒假和春節斷開 家長崩潰

二○二六年中小學行事曆草案出爐，寒假與春節假期間夾著三天上課日，讓家長抱怨連連，放完寒假後，先上三天課，又接著放春節，不...

智利規模7.5強震 氣象署：恐在太平洋地區引發海嘯威脅

據美國地質調查局（USGS）公布數據，智利當地時間2日傳出規模7.5地震，震央距離該國南部、阿根廷烏斯華雅鎮約219公里...

麗明董座吳春山《旅途·五國十色》攝影展第二站登場

麗明營造董事長吳春山《旅途．五國十色》攝影巡展，2日在台中日光溫泉會館登場，延續首站車埕所開啟的文化對話，這次選址於大坑...

孩子過早接觸網路 易憂鬱自傷

iWin網路內容防護中心公布最新統計，二○二一至二○二四年兒少首次使用網路或智慧型裝置年齡逐年下降，二○二四年僅七點一歲...

686萬劑公費流感疫苗 國光供貨近半

疾管署今年編列十五億七千萬元，採購約六八六點五萬劑流感疫苗，昨公布決標結果，由國光、高端、東洋、賽諾菲及葛蘭素史克等五家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。