愛肝達人站／103歲老先生：「那些聽醫師的都走了」

老友聚會，來了一位103歲人瑞，耳聰目明。

大家紛紛請教他長壽之道。

老先生：「不要聽醫師的話！那些聽醫師的話的都走了。」

老先生又說了：「我最近有糖尿病！醫師叫我這不能吃，那個也不能吃！那活著有什麼意義？」

原來老先生最近口渴，頻尿、暴瘦，家人帶他去看醫師，才發現有糖尿病，糖化血色素高達10.3。

醫師教他要吃藥，但他偏偏不肯，這位老先生看起來身體矯健，從年輕時就很注重養生，身體瘦瘦的，每天規律運動，從不看醫師。

糖尿病目前是台灣最普遍的成人病，約5至6個人就有一個人血糖偏高。

其實糖尿病在古代就有，古代稱為消渴症，即多渴、多尿、多吃，但古代沒有什麼特效藥，因此古人壽命短，與古代醫藥不發達、診斷不進步有關係。近年來，國人三高的病人愈來愈多，血壓高、血糖高、血脂高，有人說自從三高通車之後，國人三高的病人就多了起來。

人體細胞新陳代謝需要靠葡萄糖，血糖太低，腦細胞無法運作，人就會昏迷，反之，血糖太高，就像器官浸在糖水裡，血管容易動脈硬化，末梢血管容易堵住，眼睛會失明，腳趾會爛掉，腎臟也會壞掉。據統計，台灣約有一半的洗腎病人是糖尿病引起的，不可不慎。

台灣糖尿病有愈來愈多的原因與國人飲食生活型態有關，此外，市售的飲料大都會有糖分，螞蟻喜歡吃甜的，人類亦然。

這位老先生，應該是平日養生有道，遺傳基因好，所以才會長壽，他的糖尿病應該是發現不久，如果幾十年就發病，不聽醫師的話，可能老早就走了。