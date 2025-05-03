院長講堂／北醫附醫院長施俊明 浪漫心臟內科醫師 動刀救命也懂病患需求

台北醫學大學附設醫院院長施俊明接下院長一職至今滿2年。其實年輕時的他，曾因為內心的浪漫情懷想當一位歷史學家，即使已考進醫學系，也曾多次動搖，直到聽見曾獲醫療奉獻獎的陳永興醫師說：「如果你對人、生命有熱情，一定要珍惜當醫師的機會。」這句話打中了他，也奠定他從醫的這條路。

「從小就認為我會當醫師。」施俊明說，家中有四個孩子，他排行老三，其實原本還有位大哥，在他還懵懵懂懂時，大哥因肝癌過世，那時他六歲，大姊因為哥哥離世，小小年紀就立志行醫，這個決定不只影響他，也影響其他兩位兄弟姊妹，姊姊成為胃腸肝膽科醫師、哥哥是心臟外科醫師、妹妹則是小兒科醫師，而他則是心臟內科醫師。

決定從醫的路上，他曾經猶豫，施俊明說，在求學的路上，一直很喜歡歷史，高中升大學時，曾考慮要念歷史或法律系，但看著哥哥姊姊都已是醫學生，教科書不用自己花錢買，能持續沿用的好處，且最重要的是性向測驗完全傾向自然科學，所以最後仍選填醫學系，當念到大三時，課業壓力龐大，內心想成為歷史學者的情懷又冒了出來，直到聽到陳永興醫師的演講，才讓他堅定成為醫師。

施俊明於北醫附醫草創時期，即擔任心臟內科醫師。圖╱施俊明提供

喜愛動手 投入心臟內科

醫療領域中有各類不同的次專科，實習期間，許多學長都認為他適合走外科，因為他動作靈巧，縫合速度也快。但他則游移於精神科與心臟內科，由於自己愛動手，最後找到最適合他的「心臟內科」，既可以動腦又能動手，他笑稱：「真的很喜歡做心導管，有時候一陣子沒做，還會主動跑去幫忙其他醫師做幾台導管。」

從醫多年，心臟內科的患者隨著高齡化愈來愈多，讓他一直在醫療領域努力下去的動力，除了醫學新知以外，就是治癒患者的成就感。曾有位90多歲的阿嬤，因心肌缺氧、心臟衰竭反覆住院，一度要走進安寧療程，她的兒子向他表達還想試看看，施俊明立即協助阿嬤完成非常困難的心導管，術後阿嬤身體恢復迅速，三天後出院。一周後在門診，阿嬤拄著拐杖堅持找到他，喊著：「我要讓醫師看到我現在很好，還能自己走路呀。」

施俊明熱愛動刀也熱愛動腦，因此選擇走上心臟內科之路。圖╱施俊明提供

最常走路 放鬆沉澱思考

施俊明說，心臟科醫師常面對心臟缺氧的患者，甚至是心肌梗塞的病人，所以必須是一位「好醫師」，且當一位「助人的醫師」。他認為，醫師搶救生命也應了解病人的需求，患者需要的可能不僅是活著，甚至是還能牽著孫子散步，所以動刀能救命、能減少患者疼痛，但若不能讓他達到陪孫子的目的，則仍有所缺憾。

台北醫學大學附設醫院於他任內升格為準醫學中心，面對高齡化社會，施俊明說，「不是高齡科的事才叫高齡，所有醫師都要有高齡照護的意識。」近年他不斷推廣「病人回饋」PROMs（Patient-Reported Outcome Measures），醫療應站在患者的需求出發，才能在優質的醫療之下，獲得最適合自身的醫療後生活品質。

面對自身的生活品質，他笑稱「工作忙到有點難達到平衡」，不過從小熱愛運動，打下不錯的體力基礎，如今則趁著工作空隙，多爬樓梯，偶爾在假日與兒子傳接球。平時最常「走路」，目的不是運動而是幫助自己靜心放鬆，給自己留白的時間，好好沉澱與思考。