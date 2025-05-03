聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／成年後親子關係【父母篇】日行萬步 才能跟兒到處跑

聯合報／ 記者張瀞文／基隆報導
林月霞（左二）與三個孩子合影——神老師沈雅琪（右）、電競主播沈昌賢（右二）、賽車手沈慧蘭（左）。圖／沈昌賢提供
林月霞（左二）與三個孩子合影——神老師沈雅琪（右）、電競主播沈昌賢（右二）、賽車手沈慧蘭（左）。圖／沈昌賢提供

不只沈昌賢，家裡的孩子都愛邀約媽媽出遊。沈慧蘭會帶媽媽去日本玩，沈雅琪一家在國內單日旅行時也愛約林月霞，她就搭著女婿開的車，和他們去玩。林月霞珍惜這些邀約，她說：「不是他們喜歡我而已，我也很喜歡他們啊！」

林月霞認為，能夠和孩子到處玩的底氣，就是把自己照顧好。

她喜歡和孩子共享的時光卻不依賴。除了孩子，林月霞也有一群到處玩好朋友。和子女出去玩時，林月霞就聽從子女安排，享受他們的規畫和照料；和朋友出去玩時，她則是安排行程的那個人。

她靠自己圓夢，人生不留遺憾。林月霞兒時為負擔家計，小學第一名畢業的她，被迫工作養家無法升學，這一直是她心中的遺憾。直到最小的孩子大學畢業，五十歲的她戴起老花眼鏡，成為國中補校新生。那時的她還得負擔家計、還債，白天工作晚上念書，一路念到六十歲，終於如願穿上學士袍，和孩子一樣，成為大學畢業生。

她日行萬步，參加喜歡的課程與活動，維持活力與健康。

問她生人最美好的時刻是哪一段？「現在。」她馬上回答：「孩子都自己都獨立了，我只要把自己健康照顧好，就可以到處走，孩子還會幫我出旅費，多好。」說時或許想起了人生那些看似辛苦的階段，隨即又補充，「其實每個階段都很好，」她想起孩子小時候雖然累，可是好可愛；說起家中貨運行低迷欠債的辛苦時刻，但是面對、走過之後，也很有成就感。

數位版看這裡

如何與成年子女相處

養出3網紅還常一起旅遊 與成年子女保持親密得多聽少說

或許你認為孩子過了青少年，養兒育女的難關就已經過去，但事實是，身為成年子女的父母挑戰更多、時間更為漫長。現今有許多資訊教人如何當父母，直到孩子成年，但是討論如何當成年子女的父母的資訊卻極少，進數位版看看過來人的故事及建議。

人生 子女 朋友

延伸閱讀

「他們活該！」川普再槓美國一流學府 取消哈佛大學免稅地位

小嫻回歸大學：學習讓我很踏實 音樂系新生生活曝光「忙到沒時間滑手機」

大學畢典也不放過…川普宣揚百日政績 炫耀科技大亨「拍我馬屁」

NBA／太陽新總管是老闆大學助教 將處理KD去留、新主帥人選

相關新聞

「電子奶嘴」負面效應 去年16%兒虐與3C有關

不少父母將三Ｃ產品當成「電子奶嘴」育兒，據衛福部統計數據分析發現，兒少過度使用三Ｃ已出現負面效應，去年兒少身體不當對待案...

中間要上課3天…明年寒假和春節斷開 家長崩潰

二○二六年中小學行事曆草案出爐，寒假與春節假期間夾著三天上課日，讓家長抱怨連連，放完寒假後，先上三天課，又接著放春節，不...

智利規模7.5強震 氣象署：恐在太平洋地區引發海嘯威脅

據美國地質調查局（USGS）公布數據，智利當地時間2日傳出規模7.5地震，震央距離該國南部、阿根廷烏斯華雅鎮約219公里...

686萬劑公費流感疫苗 國光供貨近半

疾管署今年編列十五億七千萬元，採購約六八六點五萬劑流感疫苗，昨公布決標結果，由國光、高端、東洋、賽諾菲及葛蘭素史克等五家...

橘世代／成年後親子關係【父母篇】林月霞「放手」培育3網紅

在長壽的社會，父母和成年子女共享的生命愈來愈長。和孩子的親密感深深影響老年生活的幸福感。如何在每個生階段都有所學習，恰如其分扮演父母角色，是現代父母的新課題。

橘世代／成年後親子關係【父母篇】想帶長輩去旅行 先做好4準備

沈昌賢與母親林月霞橫跨六國的三十八天旅行後，出版「還好，我帶媽媽去看了世界」一書，最常被問的問題之一是：「媽媽怎麼會答應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。