橘世代／成年後親子關係【父母篇】日行萬步 才能跟兒到處跑

不只沈昌賢，家裡的孩子都愛邀約媽媽出遊。沈慧蘭會帶媽媽去日本玩，沈雅琪一家在國內單日旅行時也愛約林月霞，她就搭著女婿開的車，和他們去玩。林月霞珍惜這些邀約，她說：「不是他們喜歡我而已，我也很喜歡他們啊！」

林月霞認為，能夠和孩子到處玩的底氣，就是把自己照顧好。

她喜歡和孩子共享的時光卻不依賴。除了孩子，林月霞也有一群到處玩好朋友。和子女出去玩時，林月霞就聽從子女安排，享受他們的規畫和照料；和朋友出去玩時，她則是安排行程的那個人。

她靠自己圓夢，人生不留遺憾。林月霞兒時為負擔家計，小學第一名畢業的她，被迫工作養家無法升學，這一直是她心中的遺憾。直到最小的孩子大學畢業，五十歲的她戴起老花眼鏡，成為國中補校新生。那時的她還得負擔家計、還債，白天工作晚上念書，一路念到六十歲，終於如願穿上學士袍，和孩子一樣，成為大學畢業生。

她日行萬步，參加喜歡的課程與活動，維持活力與健康。

問她生人最美好的時刻是哪一段？「現在。」她馬上回答：「孩子都自己都獨立了，我只要把自己健康照顧好，就可以到處走，孩子還會幫我出旅費，多好。」說時或許想起了人生那些看似辛苦的階段，隨即又補充，「其實每個階段都很好，」她想起孩子小時候雖然累，可是好可愛；說起家中貨運行低迷欠債的辛苦時刻，但是面對、走過之後，也很有成就感。