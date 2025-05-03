橘世代／成年後親子關係【父母篇】母子遊6國 樂在探索驚喜

旅行是種性格測試，一起旅行更是最佳的情感試金石。好朋友、論及婚嫁的男女朋友在自由行後老死不相往來，並非新鮮事。同樣的工具，也有人在一起旅行後發現：「原來我們可以玩得這麼開心！」

二○二三年一月，四十一歲的沈昌賢帶七十三歲的母親出國旅行，這趟旅行起於旅行社邀約經營自媒體的沈昌賢開箱挪威旅行，原訂八天的旅行，因為太好玩，他們一路加行程，最後成了橫跨六國的三十八天旅程。

林月霞第一次到那麼遠的國度旅行，在挪威看極光、在瑞士滑雪，在博斯普魯斯海峽旁、土耳其清真寺前、瑞士瀑布鎮的瀑布下，在在讚嘆：「世界上真的有這麼漂亮的地方！」

沈昌賢說，他和母親都屬於旅行時隨遇而安，喜歡探索驚喜的人，因此不僅看見美景感到快樂，行程沒那麼順利時也能享受當下，像是在世界遺產貝林佐遇上大雨，兩人被困在中古世紀的城堡的角落躲雨；或是遊覽荷蘭風車村時風雨交加，只好穿著雨衣漫步，兩人相視取笑對方的打扮；又或者幾度為了趕火車、纜車、船而奔波，反而覺得刺激有趣。

旅行也創造了平日沒有的情境，使得母子倆照顧與被照顧的角色易位。

沈昌賢觀察，不會說英文的媽媽在陌生國度，失去平日的果斷與信心，他一路上看顧著媽媽，不時各種提醒，像是待會風很大要穿暖，也會介紹可愛的美麗的風景給愛拍照的媽媽。

在挪威走在結冰地面上時，沈昌賢怕媽媽跌倒，一直牽著林月霞。在一片暗黑的寒冷異鄉被孩子小心翼翼牽著，林月霞心裡升起「小孩長大了真好！」的暖流，那個個頭比同齡小、頑皮的孩子已反過來照顧她，一路帶她來到這裡，在許多時刻成為倚靠。

不惑之年的兒子，和古稀之年的母親，在旅行中對親子關係有了新的理解，發展出比以往更深的友誼。