橘世代／成年後親子關係【父母篇】想帶長輩去旅行 先做好4準備

沈昌賢與母親林月霞橫跨六國的三十八天旅行後，出版「還好，我帶媽媽去看了世界」一書，最常被問的問題之一是：「媽媽怎麼會答應你去那麼遠的地方？該怎麼準備？」他有四點提醒：

第一，從小旅行開始。從國內、一天、短程的旅行開始水溫、培養默契，並觀察長輩的喜好、價值觀、身體狀況。真正的大旅行之前，日常的小旅行或是聚會，都是觀察了解彼此的機會。

第二，不要輕易嘗試自助，可考慮跟團。

自助帶長輩出遠門要考量的點很多，自助經驗不足，或是極少和長輩一起出遊者，突然自助出國不但可能有危險，而且感情也可能變得更差。跟團或許是好選項。

第三，美好旅行最大的重點是「投其所好」。

一趟那麼久那麼遠的自助旅行，往往必須先有多次、小規模、近距離的共遊，可以先在台灣各處玩玩走走，吃吃喝喝，觀察一下長輩的喜好，不要硬是把自己覺得很棒的東西直接套用在他們身上，最後兩邊都會很受傷。

第四，旅行的確可創造美好回憶，但家人間的美好回憶不一定只有旅行能達成。

沈昌賢強調自己很幸運，和母親旅行的美好回憶很大原因是母親開朗性格和健康身體，需要擔憂和調整的部分相對少，很多長輩有自己的原則和行事風格，不一定適合一起出國，那麼就用其他的方式來愛他們。