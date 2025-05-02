原訂赴日賞楓後切除卵巢大囊腫…她腹痛掛急診旅遊泡湯

台中一名31歲粉領族去年健檢發現一顆11公分大的巨大卵巢囊腫，原本打算赴日賞楓後再就醫手術切除，不料健檢隔天劇烈腹痛掛急診，查出是卵巢扭轉導致，經緊急切除囊腫後保住卵巢；她也在康復後，上個月赴日本賞櫻，完成未竟的旅程。

衛福部台中醫院婦產科醫師林新旺說，女性腹痛掛急診，約3%是卵巢扭轉；卵巢由韌帶支撐，會隨身體動作而浮動，正常情況下，卵巢旋轉後可再轉回復位，但如果卵巢囊腫或畸胎瘤過大，旋轉後常無法復位，導致急性破裂或扭轉，嚴重甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除卵巢才能保命。

林新旺指出，這名女患者旅日前健檢，意外發現左側卵巢有一顆巨大卵巢囊腫，由於囊腫過大，建議以腹腔鏡摘除囊腫，患者也預約在旅日後手術，不料門診隔天，女患者發生急性腹痛，伴隨嘔吐症狀，掛急診發現左側卵巢扭轉，接受腹腔鏡卵巢囊腫切除手術，術中保留完整的卵巢，讓患者保住生育機會。

林新旺提醒，婦女如果出現急性且不明原因的腹痛、腰痛，有噁心、嘔吐等症狀，應立即就醫；有卵巢囊腫病史者應每3個月門診追蹤檢查，若囊腫持續變大超過5公分，建議腹腔鏡開刀治療，避免因為急性卵巢扭轉就醫不及，導致卵巢缺血壞死，必須切除卵巢的遺憾。

林新旺說明，這名女患者因卵巢扭轉緊急開刀，取消旅日賞楓，由於是急症造成，航空公司依據醫院開立的診斷證明退還機票費用，她也於康復後，在上個月好與好友到日本賞櫻，完成旅行。