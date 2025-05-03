「星星之火4」今首播 探討同溫層

台灣大眾的新聞來源八成為網路平台，演算法精準地依據用戶偏好推送內容，「同溫層」及「回音室效應」成為當下重要現象，也是新聞媒體的挑戰，「星星之火４：衝破同溫層！」紀錄片今天下午四時在公視主頻道電視首播，探討同溫層現象的衝擊。

據財團法人台灣網路資訊中心二○二四年的報告顯示，台灣民眾認為網路上的對立有日趨嚴重的趨勢，約八成網路使用者認為台灣網路上政治相關的留言處於對立狀況，同時有約七成的人認為台灣網路關於公共事務的發文及留言多為特定組織所操作。

這種資訊接收的片面化，在重大公共議題上，使不同立場者的觀點差異正在擴大，新聞媒體正面臨前所未有的挑戰，作為守護公共討論場域的第四權，如何避免淪為同溫層的推手，考驗著新聞人的智慧。

蕭同茲先生文化基金會今年推出公益紀錄片「星星之火４：衝破同溫層！」，走訪第一線新聞人及科技與文化意見領袖，探索同溫層現象，及新聞媒體乃至視聽眾如何衝破同溫層。