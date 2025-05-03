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686萬劑公費流感疫苗 國光供貨近半

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署公布今年度流感疫苗採購結果，其中國光拿下最大單占比近半。圖為國光流感疫苗，本報資料照片
疾管署公布今年度流感疫苗採購結果，其中國光拿下最大單占比近半。圖為國光流感疫苗，本報資料照片

疾管署今年編列十五億七千萬元，採購約六八六點五萬劑流感疫苗，昨公布決標結果，由國光、高端、東洋、賽諾菲及葛蘭素史克等五家廠商供應，今年採購的疫苗為三價疫苗，預計今年十月起與新冠疫苗同步施打。疫苗採購價以東洋疫苗每劑二四二元最貴，其次為高端每劑二四○元，而國光供貨量最大。

疾管署發言人羅一鈞表示，今年採購的流感疫苗從「四價」調整為「三價」，主要是將疫苗中的病毒株，刪除罕見的山形株，三價疫苗涵蓋Ａ型Ｈ１Ｎ１、Ｈ３Ｎ２與Ｂ型維多利亞株，其中Ｈ３Ｎ２的成分，雞蛋疫苗改為克羅埃西亞株、細胞疫苗則為華府株。

此批採購疫苗將分三批於九月底至十月中旬交貨，計畫採購六四七點九萬劑，可視情況追加廿萬劑。供應量以國光最多，約三一六點六萬劑，其次為葛蘭素史克的一七五萬劑，僅東洋為細胞培養疫苗，其餘為雞蛋疫苗。

流感疫苗預計於十月開打，並分為兩階段提供民眾接種，第一階段對象包含六十歲以上長者、原住民、幼兒、孕婦、具慢性病者、醫護與防疫人員等共十一類族群；第二階段則擴大至五十歲以上一般民眾。

流感目前處於低點流行，上周類流感就診人數為今年單周最低，為九點三萬人，目前流感以Ａ型流感為最大宗，占整體的七成，Ｂ型流感占二成多。

流感疫苗 疾管署 雞蛋

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