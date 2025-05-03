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中間要上課3天…明年寒假和春節斷開 家長崩潰

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
有家長說，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，不易安排假期。示意圖，圖中人物地點與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
有家長說，2026年行事曆草案，中小學寒假與農曆春節假期間夾著3天的上課日，不易安排假期。示意圖，圖中人物地點與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

二○二六年中小學行事曆草案出爐，寒假春節假期間夾著三天上課日，讓家長抱怨連連，放完寒假後，先上三天課，又接著放春節，不僅難安排假期，也造成返鄉、出遊困難，學生可能也無心上課、出席率低，盼教育部調整，寒假延後三天放。

有家長反映，指明年中小學行事曆草案，安排一一四學年上學期結束後，隨即於一月廿一日放寒假，但寒假卻未銜接春節年假，而是二月十一至十三日需先上三天課，再銜接農曆年假，由於臨近農曆年假，家長可能安排出遊或返鄉而幫子女請假，三天正常上課日出席率應不會太好，安排正常課程意義也不大。

一名北市高中教師說，雖然學生可請假，直接銜接農曆年假和寒假，但中學開始準備升學，即便出席率差，正課還是得繼續上，學生只能自己補進度，但就怕學生不想補、課程跟不上。不如寒假延後三天放，銜接春節假期，後續再延後三天放暑假。

全中教理事長史美奐說，該狀況在於陰曆和陽曆間的落差，通常多是遇到農曆年假在寒假期間，過去也曾有因寒假和年假剛好銜接，學生因而獲得長達四周的假期，由於行事曆為全國中小學一致，學校不能自行異動，中間三天上課日只能依照一一四學年下學期課表正常上課，不能移做他用。

全國校長協會會長陳清義則認為，若三天上課日要調整為放假，勢必還得用三個星期六補課，等於農曆年假結束後有三周時間要上六天課，沒有比較好。過去曾有寒假、農曆年假間隔一天，因此彈性挪移，但這次高達三天，評估不會有所調整。

教育部表示，將待人事行政總處公布明年政府機關辦公日曆表後，視需要邀集各直轄市、縣市政府機關及相關團體會商，研議一一四學年開學日及寒暑假起訖日期。

寒假 春節 農曆年

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