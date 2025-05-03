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孩子過早接觸網路 易憂鬱自傷

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

iWin網路內容防護中心公布最新統計，二○二一至二○二四年兒少首次使用網路或智慧型裝置年齡逐年下降，二○二四年僅七點一歲。專家指出，過早接觸三Ｃ，兒少在網路世界易與他人比較，增憂鬱、焦慮情緒，甚至演變為線下霸凌，恐增輕生、自傷事件發生率。

網路成癮防治學會理事長柯慧貞說，個案小Ａ（化名）每天使用社群媒體約三到四小時，假日甚至達六至七小時，在社群媒體中，她總與他人比較誰過得好、誰漂亮、誰按讚數多，使她憂鬱及焦慮的情緒漸升高，數度自傷，經心理諮商輔導，改善社群使用時間，才減輕憂鬱情況。

美國社會心理學家強納森發現Ｚ世代的孩童，憂鬱傾向遠高於其他世代，出版書籍「失控的焦慮世代」，點出過度使用三Ｃ所引發的兒少心靈危機。柯慧貞說，不少孩子把網路世界當成忘憂谷、成就感的來源，從網路中短暫獲得滿足，反而衍生問題。

面對三Ｃ世代孩童，家長常不知該如何管教，孩童焦慮感也可能因此攀升，柯慧貞曾調查青少年家長管教困擾與需求，家長自述孩子沉迷三Ｃ難以管教比率為二成四；因不滿家長三Ｃ管教而離家、自殘的孩子占比各有百分之一點二。

柯慧貞說，家長應避免對兒少三Ｃ管教不一致導致反感，並與孩子共同訂定三Ｃ使用契約，父母也要以身作則，並建立家庭使用手機時間、關機時間。

憂鬱 社群媒體 網路成癮

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