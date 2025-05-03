「電子奶嘴」負面效應 去年16%兒虐與3C有關

不少父母將三Ｃ產品當成「電子奶嘴」育兒，據衛福部統計數據分析發現，兒少過度使用三Ｃ已出現負面效應，去年兒少身體不當對待案件中，有多達一成六與兒少使用三Ｃ有關；兒少性剝削案件有八成六的被害人是在學生，剝削兒少以「網路」作為管道的案件多達七成。

衛福部統計，兒少每天平均上網時間，從二○二一年的三點一七小時，到二○二四年已增至三點九六小時，平日上網時間成長三成七、假日上網時間增加一成一。

衛福部保護司長張秀鴛說，因應三Ｃ產品的普及、育兒方式的改變，兒少愈來愈早接觸三Ｃ產品，且使用時間也愈來愈長，但從各項數據分析發現，兒少使用三Ｃ的頻率與兒虐大有關係，近年兒少通報案件數不斷增加，其中身體不當對待案件，於去年統計有一八一○件，當中有一成六的案件與三Ｃ管教因素有關。

張秀鴛表示，三Ｃ產品與兒虐事件的關聯在於，孩子認為在校壓力大，回到家中追劇、打遊戲放鬆並無不可，且使用社群媒體才能維持同儕關係；家長則擔心使用三Ｃ會讓視力惡化、注意力變差、缺乏運動等，或擔心沉迷手機、交友不正常等，不斷限制孩子使用三Ｃ產品，但雙方溝通不足，使衝突一觸即發，當一方失控就可能釀成虐待事件。

網路成癮防治學會理事長柯慧貞表示，她曾做過一項研究，國高中生家長因使用三Ｃ產品的管教方式，導致親子衝突比率高達二成四，隨著疫後遠距學習的普及，三Ｃ使用頻率提升，親子衝突也隨之增加。當父母管教不一致，或只訂定規則，缺乏傾聽討論，負向管教等作法使孩子反感，都會加劇親子衝突。

而過度使用三Ｃ產品也增加兒少性剝削發生機率，據二○二四年通報的兒少性剝削通報案件，被害人多為在學學生，占八成六；運用網路對兒少性剝削者占了七成，樣態包括引誘兒少傳送性影像、視訊裸聊等。

張秀鴛說，兒少性剝削嫌疑人有四成七未滿十八歲，這些「小小幕後黑手」以數位產品偷拍其他兒少性影像，至網路上販賣，足見數位使用與兒少性犯罪關聯緊密，她認為，應建立三Ｃ使用規範、強化兒少網路安全。